Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить возвращение в Россию тяжелобольного ребёнка. Историю спасения мальчика kp.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией», — поведал официальный представитель Кремля.

По его словам, лечение не помогало, а состояние ребёнка резко ухудшилось из-за серьёзных приступов эпилепсии. Китайские врачи признали, что не могут помочь, и рекомендовали срочно транспортировать мальчика на родину, однако обычный перелёт был невозможен из-за тяжести его состояния.

После обращения матери в посольство РФ дипломат доложил о проблеме президенту. Владимир Путин немедленно поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать помощь. В результате в Китай срочно вылетели два российских врача, которым удалось стабилизировать состояние пациента для перелёта.