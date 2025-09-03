Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить возвращение в Россию тяжелобольного ребёнка. Историю спасения мальчика kp.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией», — поведал официальный представитель Кремля.
По его словам, лечение не помогало, а состояние ребёнка резко ухудшилось из-за серьёзных приступов эпилепсии. Китайские врачи признали, что не могут помочь, и рекомендовали срочно транспортировать мальчика на родину, однако обычный перелёт был невозможен из-за тяжести его состояния.
После обращения матери в посольство РФ дипломат доложил о проблеме президенту. Владимир Путин немедленно поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать помощь. В результате в Китай срочно вылетели два российских врача, которым удалось стабилизировать состояние пациента для перелёта.
Для эвакуации мальчика и его матери был выделен самолёт специального лётного отряда «Россия», обеспечивающий визит президента. Обычно такой борт используется официальными лицами, но в этот раз он будет использован для спасения жизни ребёнка.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин стал главным гостем на масштабном параде победы в Китае. По оценке кремлёвских представителей, визит президента России обладает беспрецедентными масштабом и значением.