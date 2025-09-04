Мессенджер MAX
4 сентября, 05:55

Больного раком ребёнка доставили из Пекина в Москву на президентском самолёте

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В Москву из Пекина доставили больного раком ребёнка, для транспортировки которого президент РФ Владимир Путин выделил самолёт специального лётного отряда «Россия». В ведомстве отметили, что состояние юного пациента на протяжении всего перелёта оставалось удовлетворительным.

В настоящее время мальчик находится под постоянным наблюдением команды профильных специалистов федерального медучреждения, где ему проводятся все необходимые диагностические процедуры и обследования для определения дальнейшего плана лечения. В министерстве подчеркнули, что для организации транспортировки и обеспечения непрерывности оказания медицинской помощи были задействованы все необходимые ресурсы.

Напомним, что российский лидер дал поручение оказать необходимое содействие в лечении и эвакуации ребёнка, после чего вопрос был взят на особый контроль. Для транспортировки мальчика и его матери использовали самолёт из специального лётного отряда «Россия», который обслуживает президента. Обычно это воздушное судно находится в распоряжении официальных лиц, однако в этот раз его направили для спасения жизни ребёнка.

