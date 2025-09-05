Онколог оценил шансы онкобольного мальчика, для спасения которого Путин предоставил свой самолёт

Профессор Тимур Шароев, детский онколог и доктор медицинских наук, дал экспертную оценку перспективам лечения пациентов с нейробластомой, комментируя случай доставленного по распоряжению главы РФ Владимира Путина в Россию из Китая ребёнка. Специалист подчеркнул, что прогноз напрямую зависит от стадии заболевания, возраста пациента и отнесения к конкретной группе риска.

«Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадёт. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал, хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%», — сказал Шароев аif.ru.

При этом четвертая стадия, сопровождающаяся метастазами в костные ткани и возможным поражением головного мозга, относится к высокой группе риска и требует обязательной трансплантации периферических стволовых клеток. Профессор подчеркнул, что такое лечение является крайне тяжёлым для пациентов, а уровень выживаемости при этой стадии составляет от 12 до 15%, в редких случаях достигая 20%.

Он также выделил особую категорию пациентов — детей до года со стадией 4S, при которой, несмотря на наличие метастазов в печень и подкожные метастазы, показатель выздоровления достигает 90-95% благодаря современным протоколам лечения.