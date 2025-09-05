Мессенджер MAX
5 сентября, 00:38

NBC: Байдену провели операцию по удалению раковых клеток кожи

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Бывшему президенту США Джо Байдену провели операцию по удалению раковых клеток кожи. Об этом сообщил его представитель NBC News.

В офисе Байдена отметили, что он восстанавливается после операции по методу Моса. Эта процедура заключается в последовательном удалении поражённых слоёв кожи до момента, когда остаются только здоровые клетки.

Точная дата вмешательства не раскрывается. В конце августа Байдена сфотографировали у церкви в Гринвилле, штат Делавэр, где у него был заметен крупный разрез на голове.

«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти
Напомним, в конце мая Байден объявил о начале лечения от рака предстательной железы. Терапия предполагала приём специализированного медикамента. Бывший лидер Штатов также заявлял, что болезнь не затронула другие органы.

Тимур Хингеев
