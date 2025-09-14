Микробы против опухолей: Учёные обнаружили неожиданного помощника в лечении рака

Международная группа исследователей из Имперского колледжа Лондона и Кельнского университета совершила прорывное открытие в области онкологии: кишечная палочка (E. coli), одна из наиболее распространённых бактерий, способна синтезировать молекулу, значительно усиливающую эффективность химиотерапии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Systems.

В ходе масштабного скрининга учёные идентифицировали специфическое соединение — 2-метилизоцитрат (2-MiCit), продуцируемое штаммами E. coli. Эта молекула продемонстрировала выраженную способность потенцировать действие широко применяемого химиотерапевтического препарата 5-фторурацила (5-ФУ). Компьютерное моделирование подтвердило, что микробиом опухолей у пациентов также обладает способностью к синтезу данного соединения.

Экспериментальная фаза исследования включала тестирование на человеческих раковых клетках и модели колоректального рака у дрозофил. В обоих случаях 2-MiCit проявляла выраженное противоопухолевое действие, а в опытах с насекомыми дополнительно продлевала продолжительность жизни. Механизм действия, как выяснили учёные, заключается в блокировании ключевого митохондриального фермента в раковых клетках, что приводит к повреждению ДНК и активации опухолесупрессирующих механизмов.

Особый интерес представляет создание синтетического аналога 2-MiCit, который показал даже более высокую эффективность по сравнению с природным соединением. Как отметил профессор Филипе Кабреро, научный руководитель исследования, это открытие закладывает основу для разработки принципиально нового класса противоопухолевых препаратов на основе микробных метаболитов.

Данное исследование впервые демонстрирует, что микробиом опухолей может быть не пассивным наблюдателем, а активным участником терапевтического процесса.