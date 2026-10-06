Минздрав: Жизненно важные лекарства дорожают медленнее инфляции

Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о динамике стоимости препаратов.

ЖНВЛП — это перечень лекарств, цены на которые регулируются государством. В него входят препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других заболеваний. По последним данным Росстата, потребительские цены в России с начала 2026 года к 28 сентября выросли на 4,93%. Годовая инфляция находилась примерно на уровне 6,25%.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС снизила цены сразу на четыре препарата из перечня жизненно необходимых. Некоторые лекарства подешевели вдвое, а стоимость отдельных препаратов удалось снизить более чем на 10%. В ведомстве объясняли изменения включением препаратов в перечень ЖНВЛП и проведённым экономическим анализом.