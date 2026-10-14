Скрытая угроза в мелких бронхах: Онколог раскрыл, почему периферический рак так трудно найти

Периферический рак лёгкого представляет особую опасность из-за расположения опухоли, которое затрудняет своевременную диагностику и подбор лечения. Об этом рассказал онколог Андрей Пылев в беседе с «Вечерней Москвой», объяснив, почему для обнаружения заболевания могут потребоваться сложные медицинские процедуры.

Такие новообразования возникают в мелких бронхах и бронхиолах, находящихся на периферии лёгких. В отличие от центрального рака, развивающегося в крупных дыхательных путях, их бывает труднее обследовать и получить образец ткани для анализа.

По словам специалиста, врачам необходимо не просто обнаружить подозрительное образование, но и установить его точный тип. Для этого могут понадобиться гистологическое исследование, молекулярно-генетические тесты и другие высокотехнологичные методы диагностики.

Пылев пояснил, что периферическое расположение не указывает на конкретную разновидность опухоли. В этой области могут развиваться мелкоклеточный рак, аденокарцинома и плоскоклеточная форма заболевания. Наиболее агрессивным среди перечисленных вариантов он назвал мелкоклеточный, поскольку тот способен быстро прогрессировать и давать метастазы.

Перспективы лечения зависят не только от разновидности новообразования. Врач также учитывает стадию болезни, общее самочувствие человека, сопутствующие хронические заболевания и доступные способы терапии.

В отдельных случаях пациенту назначают хирургическое удаление опухоли с последующей химиотерапией. При других вариантах течения болезни может потребоваться сочетание облучения и лекарственного лечения. Если заболевание отличается высокой агрессивностью, терапию иногда начинают с применения противоопухолевых препаратов.

Таким образом, основная трудность при периферическом раке лёгкого заключается в получении точного диагноза и выборе подходящей лечебной тактики. При этом само расположение опухоли не определяет её агрессивность: решающее значение имеют биологические особенности заболевания и стадия его развития.

Ранее онколог Магомед Сулиманов рассказал, что при мутациях BRCA1 и BRCA2 риск рака груди может превышать 80%, но это лишь вероятность, и решение о наблюдении нужно принимать со специалистом. При оценке наследственного риска важно учитывать все случаи онкологии в семье, возраст диагноза, а также болезни яичников и матки.