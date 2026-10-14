Онколог раскрыл, какой рак передаётся «по наследству» и когда нужно сдавать анализы

У женщин с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 риск развития рака молочной железы может превышать 80%. Такие данные Национального института рака привёл врач-онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов в беседе с «Газетой.ru».

Но это не означает, что болезнь разовьётся обязательно. Мутации лишь повышают вероятность, и каждая носительница должна решать вопрос о наблюдении вместе со специалистом.

При оценке наследственного риска важно учитывать все случаи онкологии в семье, а не только рак груди у ближайших родственниц. Играют роль возраст, в котором был поставлен диагноз, а также заболевания яичников и матки.

Причём смотреть нужно обе ветви семьи. Фраза «у мамы рак груди, а у бабушки ничего подобного не было» сама по себе не даёт полной картины, пояснил онколог.

BRCA1 и BRCA2 — наиболее известные и изученные гены, связанные с наследственным раком молочной железы. В норме они участвуют в исправлении повреждений ДНК. Но при поломке могут повышать риски злокачественных опухолей.

Если в семье уже выявлена мутация, это конкретная информация, которая меняет подход к наблюдению. В такой ситуации вопрос о генетическом тестировании следует решать со специалистом.

При семейном анамнезе пациенткам рекомендуют сдать анализ крови (ПЦР) на мутации в генах BRCA1/BRCA2, CHEK2, PALB2. Именно с ними связывают рак молочной железы и яичников. Но даже при выявленной мутации немедленная профилактическая операция не обязательна. В каждом случае решение принимается индивидуально, с учётом обстоятельств.

А ранее Life.ru сообщал, что одногодичная летальность при раке в России снизилась до 16,6%. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн добавил, что снижение не связано с результатом какого-то одного года — положительная динамика сохраняется последовательно.