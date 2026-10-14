Онколог Хатьков: Реконструкция груди после мастэктомии доступна по ОМС

Жительницы Москвы могут бесплатно восстановить грудь после её удаления при лечении рака молочной железы. Такие операции входят в программу высокотехнологичной медицинской помощи, а расходы покрывает обязательное медицинское страхование. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог столицы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

«Реконструкция груди после мастэктомии входит в программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и предоставляется для жителей города Москвы бесплатно по полису ОМС. По ВМП можно провести реконструкцию разными методами: с использованием имплантов, собственных тканей пациентки (аутопластика) или их комбинации. Выбор зависит от индивидуальных особенностей, стадии заболевания и плана лечения», — объяснил врач.

По словам Хатькова, специалисты подбирают способ восстановления груди отдельно для каждой пациентки. Врачи учитывают особенности организма, распространённость заболевания и дальнейшую тактику лечения. В зависимости от медицинских показаний хирурги могут использовать импланты, собственные ткани женщины или сочетать оба метода.

Помимо хирургического лечения, московские медицинские учреждения оказывают пациенткам психологическую поддержку. К работе с женщинами после мастэктомии привлекают специалистов, которые помогают справиться с переживаниями после постановки диагноза и операции.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую персонализированную онковакцину «Онкорна» планируют включить в программу обязательного медицинского страхования с 2027 года. Препарат разрабатывают индивидуально с учётом особенностей опухоли пациента и применяют для лечения уже диагностированного рака, а не для профилактики заболевания. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое применение вакцины в апреле 2026 года. Разработка предназначена для взрослых с метастатическим колоректальным раком, которые прошли не менее двух линий противоопухолевой терапии. Также препарат могут использовать при определённых характеристиках опухоли в сочетании с иммунотерапией.