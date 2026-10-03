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Опубликовано 3 октября, 08:42

Рак всё чаще удаётся держать под контролем: Врач оценил прорыв в онкологии

Онколог Каприн назвал колоссальным прогресс в лечении рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Онкология за последние десятилетия совершила колоссальный рывок благодаря новым методам диагностики и лечения, считает главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам ТАСС, некоторые виды опухолей сегодня успешно лечат в подавляющем большинстве случаев, особенно когда заболевание удаётся обнаружить на ранней стадии.

«Если посмотреть на то, как изменилась онкология за последние десятилетия, прогресс колоссальный. Есть заболевания, которые сегодня мы успешно излечиваем в подавляющем большинстве случаев, особенно если обнаруживаем их на ранних стадиях. Появились таргетная и иммунотерапия, современные методы лучевого лечения, клеточные технологии, молекулярно-генетическая диагностика», — рассказал Каприн.

По словам специалиста, даже при распространённом опухолевом процессе у части пациентов заболевание теперь удаётся контролировать годами. При этом остаются крайне сложные для лечения опухоли, в том числе глиобластома и рак поджелудочной железы, где медикам ещё предстоит большая работа.

Точного срока, когда человечество сможет заявить о победе над раком, Каприн называть не стал. Он подчеркнул, что онкологические заболевания объединяют множество совершенно разных опухолей, каждая из которых может по-своему реагировать на терапию.

Одним из главных направлений развития медицины становится персонализация лечения. Врачам важно не только определить расположение опухоли, но и изучить её биологические и генетические особенности, а также механизмы устойчивости, чтобы подобрать конкретному пациенту наиболее эффективную комбинацию методов.

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За последний год в России уже произошло сразу несколько событий, связанных с развитием новых подходов к лечению рака. В апреле первому пациенту применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак», созданную с учётом особенностей его опухоли. В том же месяце первый пациент получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Тогда же специалисты НМИЦ гематологии завершили клиническое исследование отечественного CAR-T-препарата для пациентов с некоторыми формами рака крови. Ранее Каприн также объяснял, что создание персонализированных противоопухолевых вакцин планируется финансировать за счёт государства.

Больше новостей о новых методах лечения, исследованиях и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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