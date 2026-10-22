«Не панацея даже за миллионы»: онколог рассказал, что такое CAR-T-терапия и поможет ли она Лерчек

CAR-T-терапия может дать тяжело больной раком Лерчек дополнительный шанс, однако рассчитывать на гарантированное выздоровление не стоит. Об этом Life.ru рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин, комментируя планы блогерши отправиться в Китай на CAR-T-терапию.

По словам доктора, этот метод считается перспективным, но при запущенном заболевании добиться полного излечения крайне сложно. Тем не менее, считает эксперт, в ситуации Валерии Чекалиной оправданно рассматривать все доступные варианты лечения.

Но CAR-T-терапия — абсолютно не панацея. Если человек придет на ранней стадии, обычный хирург удалит опухоль, и на этом всё. А CAR-T-терапия стоит миллионы долларов Евгений Черёмушкин врач-онколог

В отличие от химиотерапии, CAR-T использует возможности собственной иммунной системы пациента. У человека забирают иммунные клетки, модифицируют их для распознавания определённых опухолевых мишеней, размножают и вводят обратно в организм. Черёмушкин сравнил этот процесс с дрессировкой охотничьих собак, которых обучают искать конкретную добычу. Только в данном случае мишенью становятся раковые клетки.

Однако такое лечение требует сложных технологий и больших финансовых затрат. По словам онколога, широкому распространению метода в России мешают высокая стоимость и технические ограничения. Поэтому пациенты, располагающие необходимыми средствами, рассматривают возможность лечения в США, Китае и европейских странах. При этом CAR-T уже применяется при некоторых заболеваниях крови, а при раке желудка пока остаётся экспериментальным подходом.

Черёмушкин также объяснил, чем иммунотерапия отличается от традиционной химиотерапии. Последняя воздействует не только на опухоль, но и на здоровые клетки, поэтому её применение ограничено токсичностью. Иммунные методы направлены на определённые мишени, а некоторые виды иммунотерапии можно проводить повторными курсами. Вместе с тем сама CAR-T-терапия тоже способна вызывать тяжёлые осложнения и требует медицинского наблюдения.

Главная сложность заключается в способности раковых клеток сохраняться в организме даже после успешного лечения. По словам специалиста, отдельные клетки могут становиться незаметными для иммунной системы, годами находиться в неактивном состоянии, а затем вновь начать размножаться. При распространённом заболевании дополнительную проблему представляют возможные метастазы в головном мозге: гематоэнцефалический барьер ограничивает проникновение ряда лекарств.

Особенно осторожно Черёмушкин оценивает перспективы лечения при четвёртой стадии рака. У Лерчек диагностировано тяжёлое заболевание, которое, по словам онколога, обычно плохо поддаётся подобной иммунотерапии. Однако отказываться от новых возможностей он не предлагает. «Но попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Всё, что можно сделать, нужно делать», — считает врач.

Онколог подчеркнул, что современная медицина не всегда может полностью избавить человека от злокачественной опухоли, даже если пациенту доступны самые дорогие технологии. По его словам, от рака умирают и долларовые миллиардеры, несмотря на возможность обращаться к ведущим специалистам. Поэтому главная цель лечения при тяжёлом заболевании — добиться контроля над опухолью и сохранить человеку полноценную жизнь. «Мечта онколога — обеспечить пациенту хорошее качество жизни и дать возможность дожить до глубокой старости, чтобы он умер от естественных причин», — заключил Черёмушкин.

Ранее Лерчек появилась на видео в слезах и сообщила об ухудшении состояния на фоне рака. По словам блогерши, исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу. Теперь Чекалина намерена отправиться в Китай на CAR-T-терапию.