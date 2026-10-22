Лерчек вся в слезах рассказала о прогрессировании рака и новых метастазах

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила об ухудшении состояния на фоне онкологического заболевания. По её словам, обследование выявило рост метастазов в нескольких органах, в том числе в надпочечниках и яичниках. Кроме того, метастазы вновь обнаружили в лёгких.

Лерчек рассказала о прогрессировании рака. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

О состоянии здоровья Чекалина рассказала вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини в соцсетях. Блогер призналась, что болезнь продолжает прогрессировать, несмотря на лечение. К настоящему моменту она уже прошла один курс химиотерапии второй линии.

«Исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу. В надпочечниках, в яичниках. Они опять вернулись в лёгкие. И рак начал прогрессировать с новой силой. Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда», — рассказала Чекалина, не сдерживая слёз.

Сейчас блогер рассматривает разные варианты дальнейшего лечения, в том числе поездку за границу. По словам пары, для этого потребуется разрешение суда, которое они надеются получить. Чекалина призналась, что сейчас её главное желание — победить болезнь. Несмотря на тяжёлые новости, она намерена продолжать лечение и искать возможности улучшить своё состояние.

Ранее Лерчек отказалась проходить проверку на полиграфе в рамках расследования исчезновения своих ювелирных украшений. Украшения изъяли во время обыска по делу Чекалиной и её бывшего мужа. Однако к завершению предварительного расследования они исчезли из материалов дела. Блогер отказалась от проверки на детекторе лжи.