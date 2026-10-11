Лерчек отказалась проходить полиграф из-за пропажи украшений на 14,4 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась проходить проверку на полиграфе в рамках расследования исчезновения своих ювелирных украшений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Стоимость пропавших изделий оценивается в 14,4 млн рублей.

По данным агентства, украшения изъяли во время обыска по делу Чекалиной и её бывшего мужа. Однако к завершению предварительного расследования они исчезли из материалов дела. Собеседник агентства подтвердил, что блогер отказалась от проверки на детекторе лжи.

Во время обыска у Чекалиной и её бывшего мужа изъяли более 20 комплектов украшений разных брендов. Среди них были изделия Cartier, Graff и Van Cleef & Arpels, а также браслеты, серьги, ожерелья и часы Cartier, Rolex и Chopard.

Ранее полиграф прошли следователи, работавшие над делом. По результатам проверки они оказались непричастны к подозрениям, связанным с исчезновением ценностей.