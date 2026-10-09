МВД раскрыло детали дела о пропаже ценностей Лерчек на 14,4 млн рублей

МВД России официально сообщило о возбуждении уголовного дела после утраты ценностей на 14,4 миллиона рублей, изъятых следователем УВД по ТиНАО. Ранее Life.ru писал, что речь идёт о следователе по делу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), из служебного сейфа которого пропали её Rolex и браслет Bulgari.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, следователь занимался уголовным делом о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Нарушения в его работе выявили сотрудники собственной безопасности ведомства совместно с коллегами из УВД по ТиНАО.

По предварительной версии, часть изъятых во время следственных действий ценностей примерно на 14,4 миллиона рублей не была приобщена к делу в качестве доказательств. Кроме того, имущество хранилось с нарушением установленного порядка, после чего оказалось утрачено.

Собранные материалы стали основанием для возбуждения дела по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

При этом в официальном сообщении МВД не названы ни имя следователя, ни владелица утраченных ценностей. Ранее Life.ru сообщал, что фигурантом является следователь Никита Тулупов, отвечавший за сохранность изъятого имущества Лерчек.

Напомним, Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артёмом и их бизнес-партнёром Романом Вишняком проходила по делу о незаконном выводе за рубеж более 251,6 млн рублей через счета иностранной организации. В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно с испытательным сроком три года и крупному штрафу. Артём Чекалин ранее получил семь лет колонии общего режима, а Вишняк — 2,5 года.