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Опубликовано 7 октября, 15:15

Онкобольная Лерчек отметила 34-летие дома с детьми и возлюбленным

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отметила 34-летие дома в кругу семьи. Рядом с ней были дети, мать и возлюбленный Луис Сквиччиарини, который показал кадры праздника в своём аккаунте.

Гостиную украсили воздушными шарами, а для именинницы подготовили праздничный торт. На опубликованных снимках Лерчек позирует с родными и проводит время с детьми.

Сквиччиарини также собрал фотографии, на которых запечатлены разные этапы прошедшего года. Среди них оказались кадры до и после рождения их общего сына Даниэля, снимки из больницы и моменты восстановления Валерии после медицинских процедур.

Особое место в подборке заняли фотографии блогерши с младшим ребёнком. Даниэль появился на свет в феврале, а вскоре после родов семья узнала о тяжёлом диагнозе Чекалиной.

Луис посвятил возлюбленной большое поздравление, в котором вспомнил, через что им пришлось пройти за последние месяцы.

«Любимая Лера, много всего произошло за этот год: ты подарила мне сына и мы узнали о твоей страшной болезни. Я обещал тебе, что пройду весь этот путь с тобой, и мы боролись вместе… Живи, моя Лера, вопреки всему. Твоя семья очень любит тебя. С днём рождения!» — написал Сквиччиарини.

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Последние месяцы для Лерчек сопровождались не только лечением онкологического заболевания, но и новыми проблемами со здоровьем. В сентябре блогерша вновь оказалась в больнице из-за сильных болей в спине. Сделанная ранее блокада не дала ожидаемого результата, после чего врачи назначили ей МРТ позвоночника, чтобы установить причину сохраняющихся болей и определить дальнейшую тактику. До этого Валерия уже неоднократно обращалась за медицинской помощью из-за болезненных ощущений в спине и ногах.

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Николь Вербер
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