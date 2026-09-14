Люкс с рынка: Стилист Янковская сполна заплатила Чекалиной за поддельный Dior

Стилист Эльвира Янковская компенсировала Валерии Чекалиной почти 2 млн рублей за вещи, которые продавала как оригинальную продукцию премиальных брендов. Товары, как установило следствие, закупались на московском рынке «Садовод» и выдавались за брендовые. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По версии следствия, Янковская представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам привозить дизайнерскую одежду из-за границы по цене ниже рыночной. Чекалина воспользовалась её услугами и примерно полтора года приобретала через посредницу вещи премиальных марок. Среди них были изделия Christian Dior, Prada и других известных брендов.

После одной из покупок у блогера возникли сомнения в подлинности приобретений. Она обратилась к специалистам, которые обнаружили несоответствия оригинальной продукции и признали вещи контрафактными. Чекалина пыталась урегулировать ситуацию без обращения в правоохранительные органы, однако стилист отказалась решить вопрос миром.

После этого в отношении Янковской возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Потерпевшими по делу признаны семь человек, включая Чекалину. Как выяснило следствие, товары для клиентов Янковская приобретала у владелицы страницы, которая представляла её как «консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс». Закупки проходили на рынке «Садовод», а также в ТЦ «Люблино» и ТЦ «Дубровка».

Владелица аккаунта подтвердила эти сведения. Свидетели, работавшие на рынках, также рассказали, что неоднократно видели Янковскую на этих площадках и передавали ей заказы. Всего стилист компенсировала семерым потерпевшим свыше 5 млн рублей. Чекалиной досталось обратно 1 952 000 рублей. Изначально Янковская находилась под подпиской о невыезде, однако после поездки в Европу осенью 2025 года ей изменили меру пресечения на арест.

Ранее блогерша Валерия Чекалина снова оказалась в больнице. В начале осени она несколько раз рассказывала о сильных болях в спине. На этот раз медики провели процедуру, направленную на устранение болевого синдрома.