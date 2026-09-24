Блокада не помогла: Лерчек назначили МРТ из-за сильных болей в спине

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова вернулась в больницу из-за продолжающихся болей в спине. По её словам, сделанная ранее блокада не дала ожидаемого результата. Об этом рассказал её возлюбленный Луис Сквиччиарини.

В начале сентября Лерчек уже несколько раз обращалась за медицинской помощью из-за сильных болей в спине и ногах. 10 сентября ей сделали блокаду в области спины и крестца, после которой блогер сообщала, что ей стало легче. Её возлюбленный Луис Сквиччиарини забрал её из больницы, теперь ей предстоит восстановление — по его словам, она очень скучала по детям.