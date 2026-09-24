Блокада не помогла: Лерчек назначили МРТ из-за сильных болей в спине
Лерчек снова попала в больницу из-за сильных болей в спине
Луис Сквиччиарини и Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова вернулась в больницу из-за продолжающихся болей в спине. По её словам, сделанная ранее блокада не дала ожидаемого результата. Об этом рассказал её возлюбленный Луис Сквиччиарини.
Лерчек снова попала в больницу из-за сильных болей в спине. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
Теперь врачи назначили Чекалиной новое обследование — МРТ позвоночника. Медики пытаются установить причину сохраняющихся болей и определить дальнейшую тактику лечения.
В начале сентября Лерчек уже несколько раз обращалась за медицинской помощью из-за сильных болей в спине и ногах. 10 сентября ей сделали блокаду в области спины и крестца, после которой блогер сообщала, что ей стало легче. Её возлюбленный Луис Сквиччиарини забрал её из больницы, теперь ей предстоит восстановление — по его словам, она очень скучала по детям.
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