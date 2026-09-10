Онкобольной Лерчек сделали «блокаду в спину и крестец» от болей

Проходящая лечение от онкологии блогерша Валерия Чекалина, известная в Сети как Лерчек, вновь перенесла операцию. С начала осени она неоднократно жаловалась на сильнейшие боли в спине. Теперь врачи купировали эту проблему. Кадрами из клиники поделился в соцсети возлюбленный женщины Луис Сквиччиарини.

Лерчек провели новую операцию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Лерчек пояснила, что ей сделали «блокаду в спину и крестец от боли». После операции блогерша рассказала, что ей пока тяжело ходить, но стало значительно легче. Она верит, что боли отступили навсегда. Сквиччиарини забрал любимую из больницы, теперь ей предстоит восстановление. Он признался, что Лерчек еле дождался, когда её отпустят домой, так как очень скучала по детям.

Ранее сообщалось, что Валерия Чекалина вновь оказалась в медицинском учреждении. Инфлюенсер пожаловалась на невыносимые ощущения в нижней части спины и конечностях. Ранее проведённая компьютерная томография не выявила патологий.