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Опубликовано 2 сентября, 12:48

«Адская боль»: Онкобольная Лерчек снова госпитализирована

Валерия Чекалина повторно попала в больницу с жалобами на сильные боли

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosha_kamaev

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosha_kamaev

Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, вновь оказалась в медицинском учреждении. Инфлюенсер жалуется на невыносимые ощущения в нижней части спины и конечностях. Ранее проведенная компьютерная томография не выявила патологий, поэтому врачи назначили дополнительное обследование.

Сегодня пациентке сделали МРТ, чтобы детально изучить проблему. Она призналась подписчикам, что находится в крайне тяжелом состоянии. Звезда вынуждена принимать серьёзные анальгетики, чтобы хоть немного облегчить страдания.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская», — рассказала она. Сейчас знаменитость пребывает под воздействием сильных медикаментов. Она призналась, что мечтает поскорее установить диагноз, чтобы навсегда избавиться от мучительных симптомов.

Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию от рака
Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию от рака

Напомним, у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностирован рак желудка четвёртой стадии. У неё обнаружены множественные метастазы: в лёгких, позвоночнике, костях черепа, оболочке головного мозга и ногах. Также выявлена опухоль в головном мозге, из-за которой она частично потеряла зрение на правый глаз.

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Оксана Попова
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