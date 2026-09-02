«Адская боль»: Онкобольная Лерчек снова госпитализирована

Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, вновь оказалась в медицинском учреждении. Инфлюенсер жалуется на невыносимые ощущения в нижней части спины и конечностях. Ранее проведенная компьютерная томография не выявила патологий, поэтому врачи назначили дополнительное обследование.

Сегодня пациентке сделали МРТ, чтобы детально изучить проблему. Она призналась подписчикам, что находится в крайне тяжелом состоянии. Звезда вынуждена принимать серьёзные анальгетики, чтобы хоть немного облегчить страдания.

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«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская», — рассказала она. Сейчас знаменитость пребывает под воздействием сильных медикаментов. Она призналась, что мечтает поскорее установить диагноз, чтобы навсегда избавиться от мучительных симптомов.

Напомним, у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностирован рак желудка четвёртой стадии. У неё обнаружены множественные метастазы: в лёгких, позвоночнике, костях черепа, оболочке головного мозга и ногах. Также выявлена опухоль в головном мозге, из-за которой она частично потеряла зрение на правый глаз.