Следователя, не пускавшего Лерчек к врачам, проверяют из-за пропажи Rolex и Bulgari блогерши

Громкий скандал разгорелся вокруг расследования в отношении семьи блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Прямо из служебного сейфа правоохранительных органов бесследно исчезли изъятые во время обысков люксовые ценности на общую сумму 14,4 миллиона рублей. Добычей неизвестных стали элитные наручные часы Rolex и дорогостоящий браслет бренда Bulgari, проходившие по делу в качестве вещественных доказательств, пишет «Рен-ТВ».

По факту пропажи драгоценностей в отношении следователя МВД Никиты Тулупова уже возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Именно этот сотрудник отвечал за сохранность изъятого имущества блогерши.

Примечательно, что это не первая серьёзная претензия к работе данного правоохранителя. Ранее Чекалина уже открыто жаловалась в Следственный комитет на жестокие действия Тулупова и его коллеги Антимонова. Блогер утверждала, что силовики категорически отказывали ей в выездах на медицинские обследования, несмотря на невыносимые физические боли и ухудшение самочувствия.

Позиция стороны защиты непреклонна: жёсткие запреты со стороны сотрудников ведомства привели к фатальной потере времени и помешали своевременной диагностике тяжёлого недуга. На сегодняшний день у Валерии Чекалиной диагностировано онкологическое заболевание четвёртой стадии с обширными метастазами. Теперь действиям причастных к делу силовиков предстоит дать отдельную правовую оценку.

Последние месяцы для Лерчек сопровождались не только лечением онкологического заболевания, но и новыми проблемами со здоровьем. В сентябре блогерша вновь оказалась в больнице из-за сильных болей в спине. Сделанная ранее блокада не дала ожидаемого результата, после чего врачи назначили ей МРТ позвоночника, чтобы установить причину сохраняющихся болей и определить дальнейшую тактику. До этого Валерия уже неоднократно обращалась за медицинской помощью из-за болезненных ощущений в спине и ногах.