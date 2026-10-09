Прокуратура отменила дело против изъявшего пропавшие ценности Лерчек следователя

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении следователя Никиты Тулупова, который расследовал дело блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

После решения надзорного ведомства следствие отозвало из Басманного суда ходатайство о домашнем аресте Тулупова. По данным собеседника агентства, предмет для избрания ему меры пресечения больше отсутствует.

Кроме того, источник ТАСС утверждает, что следователи, работавшие по делу Лерчек, прошли полиграф и проверка показала их непричастность к исчезновению имущества. Официально результаты такой проверки правоохранительные органы не публиковали.

Ранее МВД сообщило о возбуждении дела после утраты ценностей примерно на 14,4 миллиона рублей. По версии ведомства, часть имущества, изъятого при расследовании дела о валютных операциях, не была приобщена к материалам в качестве доказательств и хранилась с нарушением установленного порядка.

Речь шла в том числе об украшениях, изъятых у Лерчек. Life.ru ранее сообщал о пропаже часов Rolex и браслета Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. История с исчезнувшими ценностями Лерчек — на Life.ru.

Саму Валерию Чекалину 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 763,5 миллиона рублей по делу о валютных операциях с использованием подложных документов. Приговор обжаловали обе стороны: защита требует оправдания, прокуратура — увеличения условного срока до шести лет.