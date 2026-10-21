«Скоро я останусь единственным опекуном»: Чекалин заявил, что онкобольная Лерчек почти не встаёт с постели

Блогер Артём Чекалин (Артёмчик) в последнем слове в суде рассказал о тяжёлом состоянии своей бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. По его словам, последние полтора месяца мать его троих детей практически не встаёт с постели. Как передаёт корреспондент Life.ru из зала суда, он попросил назначить ему условный срок, объяснив, что вскоре может остаться единственным человеком, который будет заботиться о детях.

«У меня трое детей. К сожалению, их мама очень тяжело себя чувствует. Последние полтора месяца она практически уже не встаёт. В ближайшем будущем, наверное, я уже стану единственным опекуном», — заявил Чекалин.

В своём обращении к суду блогер признал, что в прошлом решил оптимизировать налоги и частично их не платил. При этом он подчеркнул, что полностью возместил причинённый бюджету ущерб, а за последние три года дополнительно перечислил государству около 900 миллионов рублей.

Чекалин назвал чрезмерно суровыми семь лет лишения свободы и штраф в размере 194 миллионов рублей. По его словам, средств на выплату такой суммы у него больше нет.

«Я знаю, что я не виновен, но понимаю, что ввиду большого общественного резонанса вокруг меня меня никто никогда не оправдает. Хотя нет ни одного документа, который доказывал бы, что я виновен», — сказал блогер.

Он также оспорил доводы обвинения относительно якобы подложного договора оферты, заявив, что ему так и не объяснили, в чём именно заключается подложность документа.

В завершение Чекалин ещё раз выразил раскаяние в произошедшем, пообещал больше не допускать подобных нарушений и попросил суд учесть, что не представляет общественной опасности. Блогер надеется на условное наказание и снижение штрафа до суммы, которую он сможет выплатить.

Что известно о болезни Лерчек

Бывшая жена Артёма Чекалина, блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. На фоне судебного разбирательства состояние матери троих детей, по словам её экс-супруга, значительно ухудшилось.

Особенно тревожным стало заявление Артёма о том, что последние полтора месяца Валерия практически не поднимается с постели. Именно тяжёлым состоянием бывшей жены он объяснил свою просьбу не назначать ему реальный срок: в таком случае трое общих детей могут остаться без повседневной заботы обоих родителей.

Артём и Валерия Чекалины были одной из самых известных блогерских пар России. Они вместе воспитывали троих детей, развивали бизнес и зарабатывали на продаже онлайн-продуктов. В 2024 году супруги развелись, однако их продолжили связывать общие дети и судебные разбирательства.

Ранее Чекалины оказались в центре громкого налогового скандала. Впоследствии в отношении бывших супругов возникло новое уголовное дело, связанное с финансовыми операциями. На фоне этих событий сообщения о тяжёлом состоянии Лерчек вызвали дополнительное внимание к судьбе семьи.

Теперь состояние Валерии стало одним из главных аргументов защиты Артёма. Сам блогер настаивает, что уже возместил ущерб государству, не представляет опасности для общества и должен иметь возможность оставаться рядом с детьми. Несмотря на доводы, суд оставил приговор в силе.

Последние месяцы для Лерчек сопровождались не только лечением онкологического заболевания, но и новыми проблемами со здоровьем. В сентябре блогерша вновь оказалась в больнице из-за сильных болей в спине. Сделанная ранее блокада не дала ожидаемого результата, после чего врачи назначили ей МРТ позвоночника, чтобы установить причину сохраняющихся болей и определить дальнейшую тактику. До этого Валерия уже неоднократно обращалась за медицинской помощью из-за болезненных ощущений в спине и ногах.