«Запах смерти»: Онколог назвал три неочевидных маркера убийственного рака

Необычный запах тела может сопровождать далеко зашедшее онкологическое заболевание, предупредил врач-онколог Евгений Черёмушкин. По его словам, внимание требуют изменения, которые нельзя объяснить недостаточной гигиеной.

Собеседник «Царьграда» выделил три возможных проявления: непривычный запах изо рта, изменение запаха мочи и неприятный запах от тела. Специалист связал их с нарушениями обмена веществ при развитии опухоли.

«Появляется, как люди говорят, запах смерти», — отметил кандидат медицинских наук.

Одновременно могут наблюдаться потеря веса, желтушность кожи или сероватый цвет лица. Описанное сочетание признаков относится к далеко зашедшей болезни, поэтому считать его способом раннего обнаружения рака нельзя.

Сам по себе необычный запах не подтверждает онкологический диагноз. Стойкие необъяснимые изменения требуют медицинской оценки, а не самостоятельного определения болезни по одному признаку, заключил врач.

Кстати, после 50 лет вероятность развития злокачественных опухолей возрастает. При этом наследственные мутации способны повысить риск и в молодости. Необходимость генетического обследования нужно обсуждать с врачом с учётом семейной истории заболеваний.