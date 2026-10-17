Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 17:08

«Запах смерти»: Онколог назвал три неочевидных маркера убийственного рака

Онколог Черёмушкин: При запущенном раке может измениться запах тела

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Необычный запах тела может сопровождать далеко зашедшее онкологическое заболевание, предупредил врач-онколог Евгений Черёмушкин. По его словам, внимание требуют изменения, которые нельзя объяснить недостаточной гигиеной.

Собеседник «Царьграда» выделил три возможных проявления: непривычный запах изо рта, изменение запаха мочи и неприятный запах от тела. Специалист связал их с нарушениями обмена веществ при развитии опухоли.

«Появляется, как люди говорят, запах смерти», — отметил кандидат медицинских наук.

Скрытая угроза в мелких бронхах: Онколог раскрыл, почему периферический рак так трудно найти
Скрытая угроза в мелких бронхах: Онколог раскрыл, почему периферический рак так трудно найти

Одновременно могут наблюдаться потеря веса, желтушность кожи или сероватый цвет лица. Описанное сочетание признаков относится к далеко зашедшей болезни, поэтому считать его способом раннего обнаружения рака нельзя.

Сам по себе необычный запах не подтверждает онкологический диагноз. Стойкие необъяснимые изменения требуют медицинской оценки, а не самостоятельного определения болезни по одному признаку, заключил врач.

Список 20–44: Онколог назвала самые частые виды рака у молодых мужчин и женщин в РФ
Список 20–44: Онколог назвала самые частые виды рака у молодых мужчин и женщин в РФ

Кстати, после 50 лет вероятность развития злокачественных опухолей возрастает. При этом наследственные мутации способны повысить риск и в молодости. Необходимость генетического обследования нужно обсуждать с врачом с учётом семейной истории заболеваний.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar