Один случай — сигнал опасности: Врач объяснила, зачем детей до сих пор прививают от полиомиелита

Несмотря на резкое снижение заболеваемости полиомиелитом, отказываться от вакцинации детей пока нельзя. Вирус продолжает циркулировать в мире, а прекращение прививок может привести к новым вспышкам и тяжёлым последствиям для здоровья. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист, педиатр Елена Мескина в преддверии Всемирного дня борьбы с полиомиелитом, который отмечается 24 октября.

Если детей перестанут прививать от полиомиелита, то в конечном итоге полиомиелит вернётся — и это мало никому не покажется. На самом деле полиомиелит не исчез. Елена Мескина Врач-инфекционист, педиатр

По словам Мескиной, одна из главных опасностей заболевания заключается в том, что тяжёлая паралитическая форма встречается редко, а многие случаи заражения остаются незамеченными. Инфекция может протекать без выраженных симптомов или напоминать другие распространённые вирусные заболевания. При этом у некоторых пациентов развивается паралич, способный привести к пожизненной инвалидности.

«Полиомиелит без паралича протекает как нетяжёлая или лёгкая кишечная инфекция, детская, либо как лёгкая респираторная инфекция, скорее, как кишечная. Его от других таких лёгких вирусных детских болезней не отличить, и они выявляются только при лабораторном исследовании», — пояснила врач.

Случаи заболевания продолжают выявлять в разных регионах мира. Передача дикого полиовируса сохраняется прежде всего в Пакистане и Афганистане. В других странах, включая государства Африки, также регистрируются вспышки, связанные с циркулирующими вариантами полиовируса вакцинного происхождения. Поэтому, подчеркнула инфекционист, говорить о полной победе над болезнью пока рано.

«То есть до тех пор, пока паралитический полиомиелит регистрируется, речь вообще не идёт ни о какой отмене прививок», — подчеркнула Мескина.

Эксперт также объяснила, почему для защиты от полиомиелита существуют разные виды вакцин. Инактивированная вакцина содержит обезвреженный вирус и используется для формирования защиты от тяжёлых форм болезни. Живая оральная вакцина помогает ограничивать распространение полиовируса и применяется в том числе при борьбе со вспышками. При этом международная стратегия предусматривает постепенный отказ от планового использования живых вакцин после прекращения циркуляции полиовирусов.

«Считается, что когда мы ликвидируем полиомиелит, мы не перестанем прививать детей, а будем прививать всех. Мы не будем вообще использовать живую вакцину, будем использовать инактивированную», — рассказала инфекционист.

Мескина напомнила, что полиовирус относится к энтеровирусам и способен распространяться через загрязнённую окружающую среду, в том числе воду. Именно поэтому борьба с инфекцией требует не только вакцинации, но и постоянного эпидемиологического контроля.

«Поэтому мы не ликвидировали полиомиелит от слова «совсем». Конечно, произошло кардинальное уменьшение заболеваемости, но о ликвидации полиомиелита мы говорить не можем», — заключила эксперт.

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