Любой может столкнуться: Врач раскрыла, как ребёнок может заболеть туберкулёзом в школе

Ребёнок проводит в школе по несколько часов каждый день, общается с одноклассниками и учителями. Может ли он заразиться там туберкулёзом? Врач-фтизиатр, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера (МОКПТД) Ольга Баронова рассказала Life.ru, что такая вероятность есть. Однако не каждый контакт с заболевшим приводит к инфицированию.

По словам эксперта, туберкулёз передаётся прежде всего через воздух. Человек с заразной формой заболевания лёгких может выделять микобактерии при кашле, разговоре или чихании. Особенно рискованно долго находиться с ним в одном закрытом помещении, если оно плохо проветривается. Мимолётная встреча в коридоре гораздо менее опасна, чем регулярный тесный контакт.

«Если в школе обнаружили случай туберкулёза, это ещё не значит, что заболел весь класс. Важно выяснить, выделял ли человек микобактерии, как долго он контактировал с детьми и в каких условиях. По результатам такой оценки специалисты определяют, кому необходимо обследование», — отмечает собеседница Life.ru.

Источником инфекции может быть как подросток, так и взрослый — например, сотрудник школы. При этом маленькие дети с туберкулёзом, как правило, менее заразны, чем взрослые: особенности течения болезни у них другие.

Заметить заболевание по внешнему виду удаётся не всегда. Среди возможных признаков — длительный кашель, слабость, снижение аппетита, потеря веса, повышенная температура и ночная потливость. Но симптомы могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать. Поэтому ждать жалоб, чтобы проверить ребёнка, не стоит.

Для раннего выявления туберкулёзной инфекции детям проводят профилактические обследования. В зависимости от возраста применяют пробу Манту, Диаскинтест и другие исследования. Положительный результат пробы — ещё не диагноз: решение о дополнительных обследованиях принимает фтизиатр.

Если выяснилось, что ребёнок контактировал с больным заразной формой туберкулёза, родителям следует обратиться к врачу, не дожидаясь очередной плановой проверки. Специалист оценит риск и при необходимости назначит обследование или профилактическое лечение. Вакцина БЦЖ, которую обычно вводят в роддоме, помогает защитить детей прежде всего от тяжёлых форм заболевания. Но стопроцентной защиты от заражения она не даёт — поэтому прививка не заменяет обследований.

И ещё один важный момент: туберкулёз — не болезнь исключительно социально неблагополучных семей. Столкнуться с инфекцией может любой человек. Главные меры предосторожности — не пропускать профилактические проверки, своевременно обращаться к врачу после известного контакта и уделять внимание проветриванию помещений. Ольга Баронова Врач-фтизиатр, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера (МОКПТД)

Ранее доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская заявила, что появление нового штамма туберкулёза EurA1.1 не требует от россиян внеплановой ревакцинации. Однако, по словам специалиста, вакцинация не решает проблему лекарственной устойчивости бактерии у уже заболевшего человека.