Россиян призвали не спешить с ревакцинацией из-за нового варианта туберкулёза

Появление нового штамма туберкулёза EurA1.1 не требует от россиян внеплановой ревакцинации. Об этом РИА «Новости» заявила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

Однако, по словам Миропольской, вакцинация не решает проблему лекарственной устойчивости бактерии у уже заболевшего человека.

«Появление EurA1.1 само по себе не означает, что населению необходимо срочно проходить внеплановую ревакцинацию или менять существующие схемы вакцинации. Вакцина не является заменой противотуберкулёзной терапии и не решает проблему лекарственной устойчивости у больного», — сказала специалист.

Она призвала не поддаваться тревожным сообщениям и продолжать соблюдать меры профилактики. При длительном кашле, слабости, повышенной температуре, ночной потливости, необъяснимом снижении веса и других настораживающих симптомах врач рекомендует не откладывать обращение за медицинской помощью.

Ранее Роспотребнадзор объявил о старте прививочной кампании против гриппа и рекомендовал вакцинироваться в сентябре–октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до сезонного подъёма заболеваемости. Ведомство отдельно относит продавцов и других работников торговли к группе риска из-за постоянных контактов с большим количеством людей, поэтому в Москве выездные медицинские бригады начали делать прививки сотрудникам прямо на рабочих местах.