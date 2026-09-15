Три прививки за один визит: В Роспотребнадзоре объяснили, опасно ли это для иммунитета

Прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19 можно сделать в один день, если у человека нет противопоказаний, рассказала Life.ru главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Москве Алина Стурлис. По её словам, при такой вакцинации препараты вводятся отдельными шприцами в разные участки тела.

Специалист пояснила, что одновременное введение нескольких вакцин не означает чрезмерной нагрузки на иммунную систему. Организм способен формировать иммунный ответ сразу на несколько антигенов.

После прививки возможны обычные поствакцинальные реакции — небольшая болезненность или покраснение в месте инъекции, слабость, головная боль либо повышение температуры примерно до 37,5 градуса. Как правило, такое состояние проходит самостоятельно за один-два дня. Если же температура поднимается до 39–40 градусов или самочувствие резко ухудшается, стоит обратиться к врачу.

Мочить место укола можно — попадание воды само по себе не представляет опасности. При этом специалисты рекомендуют в день вакцинации не перегружать организм и отказаться от алкоголя. Что касается бани и интенсивного спорта, в исходном интервью рекомендации экспертов немного различаются: одна специалистка не назвала их прямым противопоказанием, другая посоветовала взять паузу, чтобы организм спокойнее перенёс иммунную нагрузку.

А вот при симптомах ОРВИ с вакцинацией лучше не торопиться. После выздоровления и нормализации температуры специалист рекомендует дать организму восстановиться и уже затем обсудить прививку с врачом.