Цена не равно качество: За какие услуги стоматолога не стоит переплачивать

Пациенты стоматологий могут переплачивать за рекламу и дополнительные услуги, которые не делают результат лечения долговечнее, предупредил стоматолог-хирург, имплантолог Игорь Кузьмин. По его словам, высокая стоимость сама по себе не гарантирует качества.

Например, дорогие системы отбеливания порой отличаются прежде всего продвижением, тогда как действующие вещества остаются теми же, а эффект сопоставим с другими методиками. Насторожить должны и обещания пожизненного результата: любая стоматологическая конструкция нуждается в уходе и регулярном наблюдении, пояснил собеседник «Газеты.ru».

При этом экономить на стерильности и качестве лечения корневых каналов опасно. Врач посоветовал просить несколько вариантов лечения с объяснением стоимости, рисков и прогноза. Если пациенту предлагают исключительно самый дорогой, стоит задать дополнительные вопросы.