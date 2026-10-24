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Опубликовано 24 октября, 11:21

Цена не равно качество: За какие услуги стоматолога не стоит переплачивать

Стоматолог Кузьмин: Дорогие системы отбеливания не всегда оправдывают цену

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пациенты стоматологий могут переплачивать за рекламу и дополнительные услуги, которые не делают результат лечения долговечнее, предупредил стоматолог-хирург, имплантолог Игорь Кузьмин. По его словам, высокая стоимость сама по себе не гарантирует качества.

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Например, дорогие системы отбеливания порой отличаются прежде всего продвижением, тогда как действующие вещества остаются теми же, а эффект сопоставим с другими методиками. Насторожить должны и обещания пожизненного результата: любая стоматологическая конструкция нуждается в уходе и регулярном наблюдении, пояснил собеседник «Газеты.ru».

При этом экономить на стерильности и качестве лечения корневых каналов опасно. Врач посоветовал просить несколько вариантов лечения с объяснением стоимости, рисков и прогноза. Если пациенту предлагают исключительно самый дорогой, стоит задать дополнительные вопросы.

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Ранее стоматолог рассказала Life.ru, что ополаскиватель нужен далеко не каждому. Основой ежедневного ухода остаются чистка зубов дважды в день и очищение межзубных промежутков. Дополнительные средства подбирают с учётом состояния полости рта.

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Борис Эльфанд
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