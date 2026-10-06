«Проблему нельзя запускать»: Стоматолог раскрыла опасность скрежета зубами во сне

Скрежет зубами во сне может приводить к сколам, повышенной чувствительности и болям в челюсти, предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова. По её словам, непроизвольным сжатием и трением зубов могут стоять стресс, тревожность, нарушения сна и работы зубочелюстной системы.

Постоянная нагрузка постепенно стирает эмаль, провоцирует головные боли и мешает полноценно отдыхать. Врач призвала не ждать, пока последствия станут заметнее.

«Поэтому проблему нельзя запускать. Обратитесь в клинику, где стоматологи профессионально занимаются бруксизмом», — посоветовала собеседница «Радио 1».

Лечение подбирают индивидуально, и оно нередко требует времени и изменения образа жизни. Помимо стоматолога, к нему могут подключить невролога, психотерапевта или психиатра. Защитная капа помогает уберечь зубы от повреждений, однако не всегда устраняет причину скрежета, заключила эксперт.

Ранее врачи предупредили об опасности привычки сжимать зубы во время силовых тренировок. Такое напряжение способно вызывать дискомфорт в челюсти, головные боли и скованность в шее.