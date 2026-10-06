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Опубликовано 6 октября, 10:12

«Проблему нельзя запускать»: Стоматолог раскрыла опасность скрежета зубами во сне

Стоматолог Дьячкова: Скрежет зубами во сне грозит повреждением эмали и болью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Скрежет зубами во сне может приводить к сколам, повышенной чувствительности и болям в челюсти, предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова. По её словам, непроизвольным сжатием и трением зубов могут стоять стресс, тревожность, нарушения сна и работы зубочелюстной системы.

Постоянная нагрузка постепенно стирает эмаль, провоцирует головные боли и мешает полноценно отдыхать. Врач призвала не ждать, пока последствия станут заметнее.

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«Поэтому проблему нельзя запускать. Обратитесь в клинику, где стоматологи профессионально занимаются бруксизмом», — посоветовала собеседница «Радио 1».

Лечение подбирают индивидуально, и оно нередко требует времени и изменения образа жизни. Помимо стоматолога, к нему могут подключить невролога, психотерапевта или психиатра. Защитная капа помогает уберечь зубы от повреждений, однако не всегда устраняет причину скрежета, заключила эксперт.

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Ранее врачи предупредили об опасности привычки сжимать зубы во время силовых тренировок. Такое напряжение способно вызывать дискомфорт в челюсти, головные боли и скованность в шее.

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Борис Эльфанд
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