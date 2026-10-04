Опасная привычка: Почему нельзя регулярно использовать зубочистки

Регулярное использование зубочисток может привести к хронической травме дёсен и болезненному острому гингивиту, предупредил стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, постоянно застревающая между зубами пища — повод обратиться к врачу.

В норме от попадания остатков еды защищает контактный пункт — участок соприкосновения соседних зубов. Он также помогает сохранить десневой сосочек. Если этот механизм нарушен, попытки извлечь пищу зубочисткой дополнительно повреждают ткани.

«Со временем в этой зоне может развиться и пародонтальный карман, будет оставаться ещё больше пищи», — пояснил специалист в беседе с «Абзацем».

Потребность постоянно пользоваться зубочистками может указывать в том числе на пародонтит. При здоровых зубах врач рекомендовал полоскание после еды, обычную щётку и нить утром и вечером. Пациентам с проблемами он посоветовал суперфлосс в сочетании с ирригатором.

Ранее стоматолог назвала напитки, из-за которых зубы могут становиться чувствительнее. По её словам, газировка и вино создают кислую среду, способствующую потере минералов эмалью. При регулярном воздействии кислот защитный слой может истончаться.