Голова вниз, рот открыт: Гаджеты могут менять не только осанку, но и прикус детей

Многочасовое использование смартфонов, планшетов и ноутбуков может влиять на развитие зубочелюстной системы ребёнка. Среди факторов риска — положение головы, особенности дыхания, работа мышц и недостаток функциональной нагрузки на челюсти, рассказал Life.ru стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

Ещё десять–пятнадцать лет назад ортодонты в основном связывали неправильный прикус с наследственностью, вредными привычками и ранней потерей молочных зубов. По словам Жука, сегодня к этим факторам приходится добавлять и образ жизни ребёнка, в том числе привычки, связанные с использованием гаджетов.

Самая распространённая ситуация — ребёнок часами сидит, опустив голову к экрану. Такое положение постепенно становится привычным. Меняется положение головы, увеличивается нагрузка на мышцы шеи, а вслед за этим меняется работа мышц лица и нижней челюсти. Организм — единая биомеханическая система, поэтому длительное нарушение осанки неизбежно отражается и на работе зубочелюстного аппарата. Андрей Жук Стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

При этом длительное пребывание перед экраном может сочетаться с другими факторами. Современный рацион часто включает мягкую пищу, например пюре, йогурты, каши и готовые блюда, которые требуют минимальных усилий при пережёвывании. Если ребёнок при этом часами находится перед экраном и мало двигается, челюсти получают меньше функциональной нагрузки.

Отдельное внимание ортодонт обратил на дыхание. Во время использования гаджетов дети нередко сидят с приоткрытым ртом. Если такая привычка закрепляется, она может перейти в хроническое дыхание через рот, которое считается фактором риска нарушений развития лицевого скелета.

«Неправильное положение языка, изменение работы мышц губ и щёк способны влиять на формирование прикуса не меньше, чем наследственность», — отметил Жук.

Ещё один фактор, на который обратил внимание специалист, — использование смартфонов перед сном. По его словам, это может ухудшать качество сна и полноценность восстановления, что сопровождается усилением мышечного напряжения.

Врач отметил, что всё чаще видит детей и подростков, которые уже в раннем возрасте стискивают зубы во сне, жалуются на усталость жевательных мышц и головные боли. При этом, по словам специалиста, дело не в самом телефоне, а в образе жизни, который может сопровождать его использование.

Полностью отказываться от гаджетов при этом необязательно, поскольку они стали частью современной жизни. По словам Жука, важнее контролировать время перед экраном, следить за осанкой, поддерживать физическую активность и полноценное носовое дыхание, а также включать в рацион твёрдую пищу.

Современная ортодонтия рассматривает формирование прикуса не только как проблему положения зубов. На развитие челюстей также влияют дыхание, работа мышц, положение языка, осанка и повседневные привычки. Поэтому профилактика, по мнению специалиста, начинается задолго до необходимости устанавливать брекеты или элайнеры.

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