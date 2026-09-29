Симптомы видны ещё до школы: Нейродефектолог раскрыла, когда ребёнку нужна помощь логопеда

Ребёнок может хорошо знать буквы и цифры, но уже в первые месяцы обучения столкнуться с серьёзными трудностями. Логопед, нейродефектолог, автор книги «Разблокируй своего ребёнка» Марина Сорокун рассказала Life.ru, какие признаки родители часто принимают за лень и невнимательность и когда детям действительно нужна помощь специалиста.

По словам эксперта, многие трудности, которые становятся заметны в сентябре, формируются гораздо раньше. Ребёнок может прийти в школу с хорошей памятью, знать весь алфавит, считать до ста и даже читать по слогам, но при этом ему может быть сложно высидеть занятие, выполнить инструкцию из нескольких действий, переписать предложение без ошибок или рассказать, что он прочитал.

Родители в такой ситуации нередко говорят: «Он просто не хочет», «Ленится», «Не дорос». Да, часто ребёнку действительно требуется время на адаптацию. Но некоторые особенности поведения и развития важно заметить ещё до 1 сентября. Марина Сорокун Логопед, нейрофедектолог, автор книги «Разблокируй своего ребёнка»

Например, дошкольник с удовольствием играет, но уже через 5–7 минут за столом начинает отвлекаться, просить пить, перекусить или бросает задание. Школьное обучение требует способности достаточно долго удерживать внимание, контролировать свои действия и доводить начатое до конца. Если эти навыки пока недостаточно сформированы, нагрузка первого класса может оказаться для ребёнка неожиданно высокой.

Простая для взрослого просьба: «Возьми тетрадь, открой страницу, запиши дату и выполни первое задание» — для будущего первоклассника может оказаться непосильной. Ведь это несколько последовательных действий, которые необходимо услышать, запомнить и выполнить в правильном порядке. Если ребёнок регулярно теряет часть инструкции, начинает делать не то, что просили, или запоминает только последний пункт, стоит обратить внимание не только на его «внимательность», но и на особенности слухоречевой памяти, понимания речи и способности планировать свои действия.

Важно учитывать, что ошибки в учебной деятельности до определённого возраста естественны. Но если перед школой ребёнок систематически путает буквы, не может определить первый или последний звук в слове, испытывает сложности с делением слов на слоги или с трудом различает похожие звуки, это повод обратить внимание на состояние его фонематических процессов. Именно эти навыки становятся фундаментом для последующего освоения чтения и письма.

Сорокун пояснила, что подготовка к школе — это не только умение читать. Важно, насколько хорошо ребёнок слышит и различает звуки речи, понимает инструкции, может пересказать услышанное, определить последовательность событий и сформулировать собственную мысль.

Также стоит обратить внимание на то, насколько ребёнку сложно обводить контуры, рисовать простые фигуры, копировать узоры, ориентироваться на листе бумаги и проводить линии в заданном направлении. Такие задания связаны не только с мелкой моторикой. В них участвуют зрительно-пространственные функции, координация движений, произвольное внимание и способность контролировать собственные действия.

«Чем раньше родители понимают, с какими именно трудностями сталкивается ребёнок, тем проще подобрать подходящую помощь и адаптировать требования к его возможностям. Готовность к школе — это не только умение читать, писать и считать. Это совокупность речевых, познавательных, моторных и регуляторных навыков, которые позволяют ребёнку эффективно учиться», — резюмировала Сорокун.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило рекомендации по использованию нейросетей в школах. В ведомстве подчеркнули, что ИИ должен помогать разбираться в материале, а выдавать полностью созданную им работу за собственную недопустимо.