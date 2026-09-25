Сколько контрольных можно проводить в день и неделю в школе в 2026 году Оглавление Сколько контрольных можно проводить в школе за один день Почему в Интернете пишут, что СанПиН разрешает только одну контрольную в день Сколько контрольных можно проводить в неделю Что означает правило 10% для контрольных работ Можно ли проводить по две контрольные каждый день, если школа укладывается в 10% Можно ли проводить контрольную на первом или последнем уроке Можно ли ставить контрольную в понедельник или пятницу Сколько контрольных можно проводить по одному предмету Любой тест считается контрольной работой? Сколько должна длиться контрольная Можно ли проводить контрольные в первом классе Считается ли ВПР контрольной работой Почему в конце четверти бывает сразу несколько контрольных Что делать, если ребёнку поставили две или три контрольные на один день Таблица: сколько контрольных можно проводить в 2026 году Частые вопросы Главное Сколько контрольных можно проводить в школе за день и неделю в 2026 году, действует ли правило одной работы в день, что значит лимит 10% и куда жаловаться на перегрузку. Контрольные работы в школе в 2026 году: федеральные рекомендации предусматривают не более одной крупной оценочной процедуры в день для одного класса. Обложка © Life.ru

Две контрольные в один день, ВПР на следующий, а в конце четверти — проверочная почти на каждом уроке. Законно ли это? В 2026 году для школ действует обязательный лимит: оценочные процедуры по каждому предмету не должны занимать более 10% годового учебного времени. Одновременно Минпросвещение и Рособрнадзор рекомендуют проводить для одного класса не более одной большой оценочной работы в день. А вот единого федерального норматива «три контрольные в неделю для младших, четыре для средних и пять для старших классов» нет. Life.ru разобрал действующие правила и популярные заблуждения.

Главный лимит контрольных теперь считается не просто в штуках. Разбираемся, почему две большие проверочные за день — повод задать школе вопросы и откуда взялись цифры «3, 4 и 5 контрольных в неделю».

Сколько контрольных можно проводить в школе за один день

Федеральная рекомендация — не более одной оценочной процедуры в день для одного класса.

Совместные рекомендации Минпросвещения и Рособрнадзора предусматривают, что для одних и тех же учеников не следует ставить более одной оценочной процедуры за день. В этих рекомендациях под оценочной процедурой понимается контрольная, проверочная или диагностическая работа, которую одновременно выполняет весь класс и которая длится не менее 30 минут.

То есть условная контрольная по математике на втором уроке и большая проверочная по русскому на пятом в одном и том же классе не соответствуют рекомендованному подходу к составлению графика.

Но здесь есть юридическая тонкость.

Это правило содержится именно в рекомендациях Минпросвещения и Рособрнадзора. Оно не превращает каждую вторую контрольную за день автоматически в нарушение санитарного законодательства.

Многие школы включили правило «не более одной оценочной процедуры в день» в собственные положения о текущем контроле и графики контрольных. Такие документы принимаются школой самостоятельно, а формы, периодичность и порядок текущего контроля относятся к её компетенции по статьям 28 и 30 закона «Об образовании».

Поэтому сначала следует проверить локальные правила конкретной школы.

О том, сколько уроков может быть у школьника в день в 2026 году, Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Почему в Интернете пишут, что СанПиН разрешает только одну контрольную в день

Потому что такое требование действительно существовало в старых санитарных правилах.

СанПиН 2.4.2.2821-10 прямо говорил, что в течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы, а сами контрольные рекомендовалось назначать на второй — четвёртый урок.

Но этот документ давно отменён.

С 1 сентября 2026 года школы работают по новым СП 2.4.2.4283-26. В них установлены требования к дневной и недельной нагрузке, продолжительности уроков, перемен и расписанию, однако отдельного пункта «не более одной контрольной работы в день» в новых санитарных правилах уже нет.

Поэтому формулировка «две контрольные в день запрещены СанПиНом» в 2026 году некорректна. Точнее говорить так: Минпросвещение и Рособрнадзор рекомендуют не проводить более одной крупной оценочной процедуры в день, а школа может закрепить это правило в своём локальном акте.

Подробнее о том, что изменилось в школах с 1 сентября 2026 года, — в большом разборе Life.ru.

Сколько контрольных можно проводить в неделю

Единого федерального правила, устанавливающего максимум контрольных в неделю для каждого возраста, нет.

Единого федерального лимита на количество контрольных в неделю в России нет — конкретные ограничения школа может устанавливать в собственных локальных документах. Фото © Life.ru

В Интернете часто приводят таблицу:

Три контрольные в неделю для 2–4-х классов, четыре для 5–8-х и пять для 9–11-х — распространённый пример школьных лимитов, но не единая федеральная норма. Инфографика © Life.ru

Такие нормативы действительно встречаются в положениях российских школ, но это не общероссийская таблица из федерального закона, СанПиН или приказа Минпросвещения.

Статья 30 закона «Об образовании» позволяет школе самостоятельно устанавливать формы, периодичность и порядок текущего контроля в локальном нормативном акте. Поэтому в одной школе ограничение 3/4/5 может действовать, а в другой такого недельного лимита может не быть.

Для всех школ действует другое федеральное ограничение — правило 10% учебного времени по каждому предмету.

Что означает правило 10% для контрольных работ

Это важнейшее изменение последних лет.

Приказ Минпросвещения России № 704 закрепил во федеральных образовательных программах правило: объём учебного времени, потраченного на оценочные процедуры, не должен превышать 10% всего времени, отведённого на изучение конкретного предмета в конкретном классе за учебный год. Норма действует с 1 сентября 2025 года и сохраняется в 2026/27 учебном году.

Например, если предмет изучают 68 академических часов за год, на оценочные процедуры должно приходиться не более 6,8 академического часа.

Если предмет рассчитан на 102 часа — предел составляет 10,2 часа.

При 136 часах — 13,6 часа.

Но важно: 10% — это не «10% количества уроков должны быть контрольными» и тем более не обязанность школы провести именно столько работ. Это верхний предел.

Минпросвещение отдельно подтверждало, что максимальный объём контрольных работ не должен превышать 10% учебного времени.

Можно ли проводить по две контрольные каждый день, если школа укладывается в 10%

Такой подход расходился бы с федеральными рекомендациями по составлению графика оценочных процедур.

Минпросвещение и Рособрнадзор рекомендуют одновременно соблюдать несколько условий: по одному предмету проводить оценочную процедуру не чаще одного раза в 2,5 недели, не ставить больше одной такой процедуры одному классу в день и не превращать обучение в постоянную подготовку к однотипным проверочным.

То есть лимит 10% нельзя рассматривать как единственное правило. Школа должна распределять контроль равномерно и учитывать общую нагрузку ребёнка.

Можно ли проводить контрольную на первом или последнем уроке

Контрольные и другие крупные оценочные процедуры рекомендуют не назначать на первый и последний урок, за исключением отдельных случаев. Фото © Life.ru

В федеральных рекомендациях — не рекомендуется.

Оценочные процедуры предлагается не проводить на первом и последнем уроках. Исключение предусмотрено для предметов, которые проходят всего один раз в неделю и по расписанию постоянно стоят первым или последним уроком.

При этом называть это прямым запретом нового СанПиНа тоже не стоит: действующие с сентября 2026 года СП 2.4.2.4283-26 такой специальной нормы о контрольных не содержат.

Можно ли ставить контрольную в понедельник или пятницу

Общего федерального запрета на контрольные по понедельникам и пятницам в 2026 году нет.

Совет проводить сложные работы преимущественно в середине недели встречается в старых санитарных рекомендациях и до сих пор воспроизводится на многих сайтах.

В новых СП 2.4.2.4283-26 требование сформулировано иначе: расписание должно учитывать дневную и недельную умственную работоспособность школьников, а нагрузка должна распределяться равномерно. Кроме того, для предупреждения переутомления у школьников должен быть облегчённый учебный день в среду или четверг.

Поэтому сама по себе контрольная в понедельник или пятницу не означает нарушения федеральных правил.

Сколько контрольных можно проводить по одному предмету

Федеральные рекомендации предлагают проводить крупную оценочную процедуру по одному учебному предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 недели.

Дополнительно действует обязательный годовой предел в 10% учебного времени по этому предмету. Например, учитель не должен превращать каждый второй урок математики в полноценную получасовую или сорокапятиминутную проверочную только потому, что каждая работа названа по-разному — «диагностическая», «контрольная», «срез» или «тестирование».

При оценке нагрузки имеет значение не только название, но и фактический характер процедуры.

Любой тест считается контрольной работой?

Нет. В рекомендациях по графикам оценочных процедур речь идёт о контрольных, проверочных и диагностических работах, которые одновременно выполняет весь класс и которые занимают не менее 30 минут.

Поэтому короткий пятиминутный словарный диктант, устный опрос или небольшой тест на несколько вопросов не обязательно являются той самой оценочной процедурой, на которую распространяется рекомендация «одна в день».

Кроме того, федеральные образовательные программы отдельно разграничивают контрольные и практические работы. Практическая, лабораторная или интерактивная работа, цель которой — отработка навыка, а не контроль знаний, сама по себе контрольной не считается.

Окончательная система текущего контроля должна быть описана в локальном положении школы.

Сколько должна длиться контрольная

Федеральные образовательные программы ограничивают длительность контрольных работ.

В начальной школе письменная контрольная проводится начиная со второго класса и занимает один урок — не более 45 минут.

Для основной и старшей школы контрольная может занимать от одного до двух уроков, каждый продолжительностью не более 45 минут.

То есть двухурочная контрольная в 7-м, 9-м или 10-м классе сама по себе возможна. Но это одна контрольная работа, а не две разные.

Можно ли проводить контрольные в первом классе

Нет, полноценные контрольные работы в первом классе не проводятся.

В федеральной программе начальной школы контрольные предусмотрены начиная со второго класса. Минпросвещения также подтвердило перед началом 2026/27 учебного года, что у первоклассников не должно быть контрольных работ и отметок.

Учитель при этом может наблюдать за тем, как ребёнок усваивает материал, давать обычные учебные задания и проводить педагогическую диагностику в допустимых формах. Но превращать их в классические отметочные контрольные для первоклассников нельзя.

Считается ли ВПР контрольной работой

ВПР — федеральная проверочная работа, поэтому у неё свои правила проведения.

В 2026/27 учебном году Рособрнадзор прямо требует сформировать расписание так, чтобы одни и те же школьники выполняли не более одной ВПР в день.

Некоторые ВПР состоят из двух частей и занимают два урока. Их можно провести в один день, но между частями должен быть перерыв не менее десяти минут, либо разделить работу на разные дни. При этом обе части считаются одной проверочной работой.

Рособрнадзор также разрешает школе использовать результаты ВПР в качестве текущего контроля или промежуточной аттестации.

Общие рекомендации требуют при составлении школьного графика учитывать федеральные оценочные процедуры, чтобы они не дублировались внутренними контрольными.

То есть ситуация «сегодня ВПР, а сразу после неё ещё одна большая школьная контрольная» как минимум противоречит логике действующих рекомендаций по снижению оценочной нагрузки.

Почему в конце четверти бывает сразу несколько контрольных

Потому что учителя разных предметов могут планировать итоговую проверку примерно на одно время.

Чтобы избежать «контрольных недель», школа должна заранее составлять общий график оценочных процедур с учётом внутренних и федеральных проверок. Фото © Life.ru

Но именно для предотвращения таких «контрольных недель» школа должна составлять единый график оценочных процедур.

Рекомендации предусматривают формирование общего графика на учебный год или полугодие с учётом школьных, региональных и федеральных проверок. Его рекомендуют публиковать на сайте образовательной организации.

Что делать, если ребёнку поставили две или три контрольные на один день

Сначала нужно понять, действительно ли все работы являются полноценными оценочными процедурами, а не короткими текущими заданиями.

Сделайте скриншот расписания или электронного дневника с датами и названиями работ. Найдите на сайте школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля» и график оценочных процедур. Проверьте, закреплено ли в них правило «не более одной контрольной в день» или отдельный недельный лимит. Если график перегружен, обратитесь к классному руководителю или заместителю директора по учебной работе и сошлитесь на рекомендации Минпросвещения и Рособрнадзора. Если школа нарушает собственный локальный акт, обязательный 10-процентный предел или отказывается объяснять график, подайте письменное обращение директору, а затем — в муниципальный или региональный орган управления образованием.

Особенно важно различать обязательную федеральную норму 10% и рекомендуемое правило одной большой работы в день. Это позволит составить жалобу без ссылок на отменённый СанПиН.

Таблица: сколько контрольных можно проводить в 2026 году

Сколько контрольных можно проводить в школе в 2026 году: одна большая работа в день — рекомендация, а обязательный предел составляет не более 10% учебного времени по каждому предмету за год. Инфографика © Life.ru

Частые вопросы

Можно ли проводить две контрольные работы в один день?

Федеральные рекомендации Минпросвещения и Рособрнадзора предусматривают не более одной оценочной процедуры в день для одного класса. Если это правило закреплено ещё и в локальном акте школы, две полноценные контрольные в один день будут нарушать установленный самой школой порядок.

Можно ли проводить три контрольные в день?

Для трёх полноценных оценочных процедур ситуация ещё очевиднее: такой график расходится с рекомендацией «не более одной в день» и требует проверки локального графика школы.

Сколько контрольных разрешено в неделю в 5-м классе?

Общероссийского федерального числа нет. Распространённое правило «не более четырёх для 5–8-х классов» используется некоторыми школами как локальная норма, но не является единым пределом для всей России.

Сколько контрольных можно проводить в неделю во 2-м классе?

Единого федерального числа также нет. Некоторые школы устанавливают максимум три работы для 2–4-х классов, но нужно смотреть положение конкретной образовательной организации.

Считается ли самостоятельная работа контрольной?

Не всегда. Короткие текущие задания могут не относиться к оценочным процедурам, о которых говорится в федеральных рекомендациях. В них речь идёт о контрольных, проверочных и диагностических работах продолжительностью от 30 минут, выполняемых всем классом одновременно.

Можно ли поставить ВПР и контрольную в один день?

График ВПР должен исключать две ВПР у одного ученика в один день. Кроме того, при общем планировании федеральные рекомендации требуют учитывать федеральные оценочные процедуры и избегать их дублирования школьными проверками. Поэтому сочетание ВПР и ещё одной крупной контрольной в тот же день противоречит цели рекомендаций по снижению нагрузки.

Главное

В 2026 году правильный ответ на вопрос «сколько контрольных можно проводить» выглядит не как простая таблица 1–3–5.

Для одного класса рекомендуется не более одной крупной оценочной процедуры в день. Единого федерального лимита контрольных за неделю в штуках нет. При этом обязательный предел для всех школ — не более 10% учебного времени по каждому предмету за год на оценочные процедуры.

Цифры «три контрольные в неделю для 2–4-х классов, четыре для 5–8-х и пять для 9–11-х» действительно встречаются, но это, как правило, нормы локальных школьных документов, а не общий федеральный закон.

И ещё одна важная поправка на 2026 год: ссылаться на старый СанПиН, который прямо ограничивал контрольные одной работой в день, уже нельзя. С 1 сентября действуют новые СП 2.4.2.4283-26. Правило одной оценочной процедуры в день сейчас корректнее обосновывать рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора и локальным актом конкретной школы.

Авторы Александра Новоселова