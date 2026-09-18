Легко не заметить: Стоматолог назвал стадию кариеса, когда зуб можно спасти без сверления

Вылечить кариес без сверления можно, пока на эмали появилось только пятно и ткани зуба ещё не разрушены. Однако пациенты нередко упускают этот момент, поскольку ещё нет боли. Об этом Здоровью Mail рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По его словам, начало кариеса легко не заметить. На первой стадии участок эмали становится белым или пигментированным: под действием кислот, которые выделяют бактерии, она теряет кальций и фосфор. Полости пока нет, поэтому процесс ещё обратим. Восстановить эмаль позволяют реминерализующая терапия и фторирование. По словам врача, на этапе пятна проблему можно решить за один визит без бормашины.

Ориентироваться на самочувствие при этом ошибочно. В эмали отсутствуют нервные окончания, и начальные изменения проходят безболезненно. Боль возникает, когда поражение добирается до дентина или нерва. Внешний вид зуба тоже способен обмануть: разрушение может скрываться под пломбой, между зубами или под десной. Снаружи зуб выглядит целым, хотя внутри уже образовалась полость.

Когда кариес переходит в поверхностную и среднюю стадии, эмаль разрушается. Появляется чувствительность к сладкому, горячему и холодному. Такие изменения уже необратимы — образовавшуюся полость необходимо закрывать пломбой. При глубоком поражении разрушение распространяется на дентин рядом с нервом. Боль становится выраженной, но затем может стихнуть. Принимать такое затишье за выздоровление нельзя: процесс продолжает развиваться в глубине зуба.

Следующие осложнения — пульпит и периодонтит. Инфекция достигает нерва, а затем выходит за пределы корня в костную ткань. На этом этапе приходится удалять нерв и лечить корневые каналы. Если заболевание сильно запущено, сохранить зуб удаётся не всегда. Восстановить потерянный зуб возможно, однако лечение становится сложнее и дороже, заключил эксперт.

Кстати, проглатывание большого количества зубной пасты может вызвать рвоту и расстройство пищеварения. Последствия зависят от состава и объёма пасты, а также возраста и веса человека. При этом небольшое количество пены, случайно проглоченное во время чистки, обычно не представляет опасности.