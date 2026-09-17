Глотание зубной пасты может вызвать рвоту и проблемы с ЖКТ, предупредила врач

Большое количество проглоченной зубной пасты может вызвать проблемы с желудком и кишечником, предупредила стоматолог-терапевт Мадина Апанасова. Однако, по её словам, немного пены, случайно попавшей внутрь во время чистки зубов, обычно неопасно и не требует лечения.

Последствия зависят от состава и количества пасты, возраста и веса человека. Возможны тошнота, рвота, боли в животе и диарея. Раздражение способны вызвать фториды и пенообразующие вещества, а некоторые подсластители обладают послабляющим действием.

Сам по себе фтор при правильном использовании защищает зубы от кариеса. Риск связан с проглатыванием большой порции вещества. Детей может привлекать фруктовый или сладкий вкус пасты, поэтому наносить её на щётку и следить за чисткой лучше взрослым. До трёх лет достаточно мазка размером с рисовое зерно, с трёх до шести — небольшой горошины.

«Ребёнка нужно постепенно учить сплёвывать пасту, а тюбик хранить вне его доступа», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.ru».

Длительный избыток фтора во время формирования зубов может привести к флюорозу — изменениям эмали с белёсыми пятнами или полосками. Если ребёнок съел пасту из тюбика и количество неизвестно либо явно больше обычной порции, следует оперативно обратиться за медицинской консультацией, не ожидая симптомов, заключила специалист.

Ранее стоматолог объяснил, как состояние зубов влияет на питание и пищеварение. Из-за боли или неудобных протезов человек может избегать твёрдых продуктов и переходить на мягкую пищу. В результате рацион становится менее разнообразным, в нём сокращается доля свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.