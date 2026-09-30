Кариес и микротрещины: Почему чистить зубы сразу после завтрака — плохая идея

Большинство людей не видят проблемы в том, чтобы почистить зубы сразу после завтрака. Некоторые даже считают, что это помогает сохранить здоровье полости рта. Однако продуктовый менеджер зубных щёток TROUVER Ли Шэньхан в беседе с Life.ru объяснил, почему такая привычка может навредить эмали.

Механическое воздействие на зубы сразу после еды может привести к стиранию эмали. После завтрака, особенно если в нём были молочные продукты или фрукты, во рту возникает кислая среда. Из-за неё верхний слой эмали временно становится мягким и уязвимым. Если начать чистить зубы в таком состоянии, то высок риск стереть их поверхность. Ли Шэньхан Продуктовый менеджер зубных щёток TROUVER

Ещё одним последствием могут стать микротрещины. В них быстрее скапливается налёт, что создаёт условия для развития кариеса. Со временем зубы могут начать сильнее реагировать на холодное и горячее. Если не обращать внимания на чувствительность, может развиться эрозия эмали, при которой защитная оболочка зуба истончается.

Чтобы снизить риск повреждения эмали, эксперт советует соблюдать несколько правил. Лучше чистить зубы до завтрака. Паста с фтором помогает создать защитный слой, а после еды достаточно прополоскать рот водой. Если всё же необходимо почистить зубы после еды, следует подождать хотя бы 30 минут, а после кислых продуктов — до часа.

Кроме того, даже спустя некоторое время после завтрака не стоит использовать зубную пасту с высокой абразивностью. По словам специалиста, такое средство следует применять не чаще пары раз в неделю и только спустя 2–3 часа после еды. В остальных случаях высокая абразивность может повреждать верхний слой эмали.

Важен и выбор щётки. Чем она жёстче, тем более глубокие повреждения, по словам эксперта, могут оставлять щетинки на поверхности эмали. Если зубы нужно почистить спустя некоторое время после завтрака, лучше использовать щётку с мягким ворсом.

Идеальным вариантом утреннего ухода специалист считает чистку зубов до завтрака с последующим использованием ирригатора. Устройство помогает удалять остатки пищи из межзубных промежутков и, по словам эксперта, не повреждает верхний слой эмали.

«Во время ухода за полостью рта нельзя забывать о том, что зубы не способны к регенерации. Именно поэтому агрессивная чистка сразу после еды не делает зубы чище, а лишь истончает защитный слой и ускоряет процесс развития кариеса. Разумный подход к гигиене — путь к здоровой и крепкой эмали», — резюмировал Ли Шэньхан.

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