Кислота бьёт по эмали: Стоматолог назвала напитки, после которых зубы становятся чувствительнее

Газированные напитки, вино и другие кислые продукты могут ускорять потерю кальция и фосфатов зубной эмалью. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач стоматологического отделения «АО Медицина» Алина Дмитрова.

По словам специалиста, кислоты снижают уровень pH во рту. Если показатель опускается примерно ниже 5,5, начинается деминерализация эмали — растворение входящих в неё минеральных компонентов.

«Если уровень pH падает ниже критического значения (примерно 5,5 — прим. Life.ru), начинается растворение минеральных компонентов эмали — кристаллов гидроксиапатита», — объяснила Дмитрова.

При регулярном воздействии кислот защитный слой зубов может становиться тоньше и менее прочным, а чувствительность — повышаться. Особенно уязвимы участки, где эмаль изначально тоньше. Неприятные ощущения могут возникать не только от холодной еды или напитков, но даже от потока холодного воздуха.

В группу людей, более склонных к повышенной чувствительности зубов, врач включила пациентов с природно тонкой эмалью, рецессией дёсен и клиновидными дефектами. Ещё одним фактором она назвала бруксизм — непроизвольный скрежет зубами, при котором эмаль постепенно стирается.

Чтобы снизить риск неприятных ощущений, Дмитрова посоветовала не злоупотреблять кислой пищей и напитками, а также избегать резких перепадов температуры. Например, после горячего блюда не стоит сразу пить что-то ледяное — лучше сделать паузу на 20–30 минут. Важна и правильная техника чистки, чтобы дополнительно не травмировать эмаль.

Ранее Life.ru рассказывал о привычках, которые особенно вредят зубной эмали. Стоматолог Арсен Абдуллаев предупреждал, что низкий pH энергетических напитков создаёт кислую среду во рту, из-за чего эмаль теряет кальций и фосфаты, становится мягче и уязвимее.