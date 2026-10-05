«Эрозивное повреждение»: Стоматолог назвал неочевидного провокатора кариеса

Частое употребление энергетиков повышает риск кариеса и эрозии эмали, предупредил стоматолог-хирург, пародонтолог Арам Давидян. По его словам, опасность для зубов представляют кислоты и сахар в составе напитков.

«Поэтому сладкий энергетик сочетает два неблагоприятных фактора: кислоты способствуют эрозивному повреждению, а содержащийся сахар увеличивает риск кариеса», — пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Пометка «без сахара» не делает энергетик безопасным для эмали: кислоты продолжают на неё воздействовать. Значение имеет и способ употребления. Если растягивать банку на несколько часов, зубы многократно контактируют с напитком, а слюне требуется время для нейтрализации кислоты и восстановления минерального баланса.

Сразу браться за зубную щётку после энергетика специалист не рекомендует. Под воздействием кислоты поверхность эмали становится уязвимее к механическому повреждению. Сначала лучше прополоскать рот обычной водой, а чистку отложить.

Ранее стоматолог предупредил о последствиях регулярного использования зубочисток. Они могут травмировать дёсны и способствовать воспалению. Если пища постоянно застревает между зубами, следует обратиться к врачу.