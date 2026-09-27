«Держать удар» зубами не стоит: Врачи объяснили скрытую опасность тренировок

Многие спортсмены автоматически стискивают зубы в момент максимального усилия при выполнении силовых упражнений. Врачи объяснили, что такая привычка может привести к перенапряжению мышц и дискомфорту в области челюсти, пишет «Чемпионат».

По словам ортодонта из Турции Рамадана Кошкуна, жевательные мышцы связаны с мышцами шеи и головы. Поэтому постоянное напряжение может вызывать не только усталость в челюсти, но и головные боли, ощущение скованности в шее, неприятные ощущения в висках.

Специалист отметил, что некоторые люди долго не связывают такие симптомы с привычкой сжимать зубы. Среди возможных признаков также могут быть щелчки или болезненность в области височно-нижнечелюстного сустава, а также дискомфорт при широком открывании рта.

Дополнительную нагрузку получают и сами зубы. Если у человека уже есть нарушения прикуса или отдельные зубы испытывают повышенное давление, сильное сжатие может усилить дисбаланс. В результате могут появляться чувствительность, болезненность при жевании и повреждения реставраций.

Ортодонт Эмелин Шевчук пояснила, что лечение в таких случаях направлено не на устранение самой привычки, а на исправление положения зубов и прикуса при наличии показаний. Для регулярно тренирующихся людей могут быть удобны элайнеры, поскольку у них нет металлических элементов, способных травмировать слизистую при ударах.

При этом спортсменам советуют следить за состоянием челюсти не только во время нагрузки, но и в обычной жизни. Если зубы остаются сильно сомкнутыми в состоянии покоя, появляются боли, ограничение движения челюсти или регулярные головные боли, стоит обратиться к стоматологу.

В контактных видах спорта элайнеры не заменяют защитную капу. При тренировках с риском удара в лицо необходима отдельная спортивная защита.

Ранее ортодонт Мария Резина рассказала, что стоматолог может заметить признаки тревожных расстройств раньше психотерапевта. Главный маркер — бруксизм, то есть ночное сжатие зубов из-за стресса, ведущее к стиранию эмали, опущению десны и болям в челюсти, голове и шее.