Зубы выдают тревогу: Три скрытых признака тревожника, которые заметит только стоматолог

Тревожные расстройства диагностированы у 359 миллионов человек в мире, и опытный стоматолог способен заметить их косвенные признаки ещё до того, как пациент сам обратится к психотерапевту. О том, какие изменения в полости рта выдают хронический стресс, «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт клиники Juvi Clinic Мария Резина.

Главным маркером психоэмоционального напряжения специалист назвала бруксизм — непроизвольное сжимание зубов, особенно в ночное время. Стресс стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая тонус жевательных мышц, и со временем это становится хроническим. Постоянная нагрузка приводит к стираемости эмали, опущению десны, клиновидным дефектам, а также болям в челюсти, голове и шее.

«Последствием хронического стресса и тревожности является бруксизм — непроизвольное сжимание зубов, чаще в ночное время. Стресс стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая тонус жевательных мышц. Со временем бруксизм становится хроническим», — пояснила эксперт.

Второй тревожный сигнал — ксеростомия, или постоянная сухость во рту. Это может быть как следствием стресса, так и побочным эффектом антидепрессантов и седативных средств. Без достаточного слюноотделения зубы лишаются естественной защиты, что даже при правильной гигиене приводит к стремительному развитию кариеса.

Некоторые пациенты, подавляя эмоциональную боль, переключаются на физическую: грызут твёрдые предметы или травмируют внутреннюю поверхность щёк и языка, что ведёт к сколам, трещинам и хроническому воспалению слизистой. Кроме того, при булимии из-за воздействия желудочного сока на внутренней поверхности передних зубов появляется характерная эрозия.

Стоматолог не может поставить психиатрический диагноз, однако его наблюдения могут стать важным сигналом. Если врач рекомендует консультацию психотерапевта, к этому совету стоит прислушаться.

Ранее врач-ортодонт Яна Дьячкова подтвердила, что кокосовое масло в процедуре oil pulling действительно обладает антимикробным действием благодаря лауриновой кислоте и может временно снижать количество бактерий. Однако оно не укрепляет зубную эмаль, поскольку не содержит ионов фтора, кальция или фосфатов, необходимых для реминерализации, и на данный момент нет клинических доказательств его долгосрочной эффективности в профилактике кариеса.