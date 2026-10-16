Кариес, кровоточивость, сухость: Можно ли пользоваться ополаскивателями для рта каждый день 

Ополаскиватель не является обязательной частью ежедневной гигиены для каждого человека. Основой ухода остаются чистка зубов два раза в день пастой и очищение межзубных промежутков. Если человек хорошо удаляет налёт щёткой, нитью или ёршиками и не имеет стоматологических проблем, можно обходиться без ополаскивателя. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

При этом правильно подобранное средство может дополнять основной уход. Ополаскиватели с фтором помогают укреплять эмаль и могут быть полезны людям с повышенным риском кариеса, сухостью во рту, ортодонтическими конструкциями или множественными пломбами. Антисептические составы способны уменьшать количество налёта и выраженность воспаления дёсен, но не заменяют его механическое удаление.

Важно различать косметические и лечебно-профилактические средства. Первые в основном освежают дыхание и временно маскируют запах. Если неприятный запах быстро возвращается, причина может заключаться в налёте на языке, кариесе, воспалении дёсен, сухости во рту или других заболеваниях. Постоянно заглушать его ополаскивателем вместо обращения к стоматологу не стоит.

Особая осторожность необходима со средствами, содержащими хлоргексидин. Их обычно назначают ограниченным курсом при воспалении дёсен, после некоторых стоматологических вмешательств или в других конкретных ситуациях. Длительное бесконтрольное применение может привести к окрашиванию зубов и языка, изменению вкусовых ощущений и нарушению баланса микрофлоры полости рта.

Ополаскиватели со спиртом могут вызывать жжение и усиливать дискомфорт у людей с сухостью или чувствительностью слизистой. В таких случаях лучше выбирать средство без спирта. Если после применения появились раздражение, отёк, сыпь или другие необычные симптомы, использование необходимо прекратить.

Не следует полоскать рот ополаскивателем сразу после чистки зубов. Он может смыть концентрированный фтор, оставшийся после пасты. Средство лучше использовать в другое время, например после обеда, соблюдая инструкцию производителя. После фторсодержащего ополаскивателя некоторое время не рекомендуется есть и пить.

Глотать раствор нельзя. Маленьким детям, которые ещё не умеют уверенно выплевывать жидкость, ополаскиватели обычно не подходят. Хранить флакон следует в недоступном для них месте.

«Ежедневное применение ополаскивателя допустимо, если средство предназначено для длительного использования и выбрано с учётом состояния полости рта. Но покупать самый «сильный» антисептик для профилактики не нужно. Оптимальный состав и продолжительность применения лучше обсудить со стоматологом, особенно при кариесе, кровоточивости дёсен, сухости во рту или установленных брекетах», — заключила эксперт.

Естественный цвет зубов может быть разным, а здоровые зубы не обязаны быть белоснежными. Отбеливать зубы необязательно: процедура проводится по желанию пациента. Стремясь сэкономить, многие вместо похода к врачу решаются на домашнее отбеливание, используя для этого наборы с маркетплейсов. Life.ru рассказал о рисках такого решения.