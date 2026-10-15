Химический ожог за свои же деньги: Врач раскрыла правду об отбеливающих полосках с маркетплейсов

Естественный цвет зубов может быть разным, а здоровые зубы не обязаны быть белоснежными. Отбеливать зубы необязательно: процедура проводится по желанию пациента. Стремясь сэкономить, многие вместо похода к врачу решаются на домашнее отбеливание, используя для этого наборы с маркетплейсов. Заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite medical и InWhite medical kids Наталья Ефимова рассказала Life.ru о рисках такого решения.

Большинство профессиональных систем для отбеливания содержат в составе перекись водорода или перекись карбамида. Эти вещества действуют на пигменты внутри зуба, разрушая их и помогая сделать зуб светлее. При проведении процедуры в кабинете стоматолога врач тщательно контролирует нанесение состава, защищая дёсны от попадания на слизистые.

Сделать отбеливание с помощью профессиональных составов, а также закрепить результат кабинетного отбеливания можно дома. Для домашних процедур врач подбирает подходящую систему, изготавливает индивидуальные капы и определяет количество курсов, которое потребуется, чтобы зубы стали светлее.

Отбеливающие полоски с перекисью и другие подобные продукты, которые продаются в аптеках и на маркетплейсах, работают по тому же принципу, что и профессиональные средства, но концентрация действующих веществ в них обычно ниже. Осветлить зубы с их помощью действительно возможно, однако важно понимать особенности состава и правила применения. Отзывы пользователей и описание в карточке товара не заменяют осмотр стоматолога и консультацию с ним перед применением, а эффект, который обещает производитель, гарантирован далеко не всегда.

Самое очевидное последствие самостоятельного отбеливания — отсутствие эффекта. Однако проведение таких процедур сопряжено с не самыми очевидными рисками, о которых мало кто задумывается. Во время курса отбеливания зубы могут стать более чувствительными: начать сильнее реагировать на холодную, горячую или кислую пищу. Такая реакция может появиться впервые или усилиться, если уже беспокоила раньше.

Чувствительность зубов — довольно частая реакция, с которой сталкиваются больше половины тех, кто отбеливает зубы самостоятельно. Её выраженность зависит от состояния зубов, концентрации отбеливающего вещества и продолжительности его действия. Если зубы начали реагировать, лучше сократить время процедуры или сделать паузу в курсе отбеливания. Держать полоски дольше, чем рекомендовано производителем, ради более быстрого результата, не нужно — отбеливание это не ускорит. Наталья Ефимова Заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite medical и InWhite medical kids

В идеале отбеливающая полоска должна покрывать только поверхность зубов, но её форма не всегда позволяет избежать контакта геля и дёсен. Попадание отбеливающего состава на слизистую может вызвать жжение, покраснение, раздражение и даже химический ожог.

Если пациент купил универсальные капы и наносил гель самостоятельно, пострадать могут не только дёсны, но и нёбо, и даже горло. Появление дискомфорта — жжения, покраснения, боли — не является вариантом нормы. Если средство вызывает такую реакцию, продолжать процедуру не надо.

Осмотр врача перед процедурой отбеливания — не просто формальность. Он нужен, чтобы заранее оценить состояние зубов и ротовой полости и выявить возможные «слабые места». Если у пациента есть кариес, трещины, пломбы с нарушенным прилеганием, оголённые участки корней и уже имеющаяся повышенная чувствительность, самостоятельное применение отбеливающих полосок может причинить вред — вызвать боль, усилить чувствительность или раздражение. Пломбы, коронки и виниры свой цвет не меняют, а потому после отбеливания они могут заметно отличаться от зубов по оттенку. Осмотр помогает заранее оценить риски для здоровья и предсказать возможный результат.

«Домашнее отбеливание далеко не всегда сопровождается дискомфортом и приводит к последствиям, требующим длительного и дорогостоящего лечения. Но всё же риск осложнений существует, а при использовании средств с неизвестным составом, превышении времени нанесения и слишком частом повторении курсов он увеличивается», — добавила эксперт.

В некоторых ситуациях исправить цвет с помощью отбеливания невозможно, так как причина кроется в проблеме, требующей лечения, а не эстетической коррекции. Именно поэтому важно прийти к врачу на консультацию: специалист разберётся, почему зубы поменяли цвет, и примет решение о целесообразности отбеливания. Нередко улучшить цвет улыбки помогает профессиональная гигиена, после проведения которой отбеливание может и не потребоваться.

Ранее Life.ru рассказывал, почему обычной зубной щётки недостаточно для полноценного ухода за полостью рта. По словам стоматолога-гигиениста, в межзубных промежутках скапливаются остатки пищи и бактериальный налёт, способные спровоцировать кариес и заболевания дёсен. Для очищения труднодоступных участков специалист рекомендовала использовать зубную нить и специальные ёршики. При этом ирригатор может служить дополнительным средством гигиены, но не заменяет механическую чистку.