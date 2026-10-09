Обычная щётка не спасёт: Врач назвала два предмета, без которых уход за зубами будет неполным

Даже регулярная чистка зубов не гарантирует полноценного удаления налёта, поскольку обычная щётка практически не достаёт до межзубных промежутков. Именно там могут скрываться бактерии, провоцирующие кариес и заболевания дёсен. Об этом Здоровью Mail рассказала стоматолог-гигиенист Олеся Лавренова.

По словам специалиста, многие люди ошибочно полагают, что пространства между зубами не нуждаются в отдельном уходе. Между тем именно эти труднодоступные участки нередко становятся отправной точкой разрушения эмали как у взрослых, так и у детей.

Некоторые поверхности полости рта частично очищаются естественным путём — при движении языка, губ и пережёвывании твёрдых продуктов. Однако плотные контакты соседних зубов остаются недоступными для такого механизма. В результате там постепенно накапливаются пищевые частицы и бактериальная плёнка.

Исправить ситуацию помогут специальные приспособления.

«Идеальный вариант — это ёршик плюс зубная нить», — подчеркнула Лавренова.

При этом эксперт рекомендует отдавать предпочтение объёмному флоссу. Благодаря увеличенной толщине его удобнее удерживать пальцами, а риск травмировать десну при аккуратном использовании меньше. Нить позволяет обработать участки соприкосновения зубов, тогда как ёршики эффективнее справляются с очищением небольших углублений.

Популярный ирригатор тоже может пригодиться, но заменить механическую обработку он не способен. Направленная струя воды помогает вымывать оставшиеся загрязнения и служит дополнительным этапом гигиены.

Подбирать подходящий диаметр ёршиков желательно вместе со стоматологом. Особенно внимательно к этому вопросу следует относиться обладателям имплантов, коронок и скученных зубов.

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