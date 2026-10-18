«Всю жизнь страдают»: По каким причинам стоматолог может отказать в винирах

Сильно обточенный под коронку зуб нельзя закрыть виниром, рассказал стоматолог Магомед Дахкильгов. Большинство других причин отказа в процедуре, по его словам, можно устранить после необходимого лечения.

Так, при отсутствии жевательных зубов сначала потребуется восстановить зубной ряд, иначе передние зубы будут перегружены, а виниры начнут скалываться. Отложить установку также могут из-за заболеваний дёсен и пародонта, кист, гранулём, серьёзных нарушений прикуса или плохой гигиены.

Сами виниры помогают изменить форму и оттенок зубов, скорректировать небольшую кривизну и закрыть промежуток между ними. Специалист также отметил значение эмоционального дискомфорта, который человек испытывает из-за своей улыбки.

«Многие люди всю жизнь страдают от того, что их зубы имеют некрасивую форму или не очень красивый оттенок. Несовершенства могут быть как врождёнными, так и приобретёнными...» — пояснил собеседник «Газеты.ru».

Он добавил, что конструкции подбирают индивидуально. После установки важно соблюдать гигиену и избегать привычек, способных повредить как виниры, так и собственные зубы: грызть ногти, перекусывать нитки или пластик.

Ранее Life.ru рассказывал о скрытой опасности разрушенных зубов. Даже без боли они могут оставаться источником хронической инфекции, а воспаление способно привести к разрушению костной ткани и распространиться на лицо и шею.