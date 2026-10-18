Не болит — значит, всё хорошо? Стоматолог раскрыла скрытую опасность разрушенных зубов

Разрушенный зуб способен годами не причинять боли, но при этом оставаться источником хронической инфекции. Со временем воспаление может привести к появлению свища, разрушению костной ткани и даже распространиться на лицо и шею. Почему исчезновение зубной боли не всегда означает выздоровление, Life.ru рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Татевик Петросян.

Разрушенный зуб может долго не болеть, но это не означает, что он безопасен. Если коронковая часть сломана или разрушена кариесом, внутри зуба и вокруг его корня может сохраняться инфекция. Она способна годами протекать почти незаметно, периодически обостряясь. Татевик Петросян Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

По словам врача, первыми признаками проблемы могут стать чувствительность к холодному, горячему и сладкому, боль при накусывании и неприятный запах изо рта. При поражении пульпы боль нередко становится пульсирующей и мешает спать. Однако иногда она внезапно исчезает. Это может говорить не об улучшении состояния, а о гибели нерва, после которой инфекционный процесс продолжает развиваться.

Со временем у верхушки корня может образоваться хронический очаг воспаления. Инфекция способна постепенно разрушать окружающую костную ткань, из-за чего зуб становится подвижным, а шансы сохранить его снижаются. Периоды затишья могут сменяться обострениями с отёком десны или щеки, появлением свища и выделением гноя.

Разрушенный зуб также способен постоянно травмировать язык и слизистую щеки острыми краями. В образовавшихся полостях скапливаются остатки пищи и налёт, поддерживая воспаление и неприятный запах. Если человек избегает жевания на больной стороне, дополнительная нагрузка приходится на остальные зубы и жевательные мышцы.

«Главный риск связан с распространением инфекции за пределы зуба. Воспаление может перейти на мягкие ткани лица и шеи, вызвать флегмону, поражение кости челюсти и другие тяжёлые осложнения», — объяснила Петросян.

Особенно опасны быстро нарастающий отёк, высокая температура, озноб, выраженная слабость и спутанность сознания. При таких симптомах необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если становится трудно открывать рот, глотать, говорить или дышать, требуется экстренная помощь.

При этом стоматолог предостерегла от попыток самостоятельно прогревать больное место, вскрывать припухлость или постоянно заглушать боль обезболивающими. Антибиотики также не устраняют источник инфекции в разрушенном зубе, даже если временно уменьшают воспаление.

Впрочем, удаление требуется далеко не всегда. После осмотра и рентгенологического исследования врач определяет, можно ли восстановить зуб с помощью лечения корневых каналов, вкладки и коронки. Если сохранить его невозможно, потребуется удаление. Чем дольше откладывается визит к стоматологу, тем сложнее, продолжительнее и дороже может оказаться лечение.

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