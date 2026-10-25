Лекарства, наличные и дорогие покупки: юрист объяснил, что отберут на таможне в 2026 году

25 октября в России отмечают День таможенника, и это хороший повод напомнить о правилах, которые туристы нарушают чаще всего по незнанию. Неприятности на границе может создать даже вполне обычная покупка или гостинец от родственников. Часть ограничений действует годами, другие появились совсем недавно, а в разных странах лимиты заметно отличаются. Life.ru вместе с юристом разобрался, что нельзя везти в багаже в 2026 году и какие нормы лучше проверить до того, как застёгивать чемодан.

Сколько покупок можно ввезти в Россию без пошлины

Нормы беспошлинного ввоза покупок в Россию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, самолётом беспошлинно разрешено ввезти товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов. На машине, поезде, автобусе или пешком лимит скромнее: до 500 евро и 25 килограммов. За превышение придётся заплатить 30% от стоимости сверх нормы, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм. Перед поездкой стоит сверить и время вылета: Life.ru напоминал, какие страны 25 октября переходят на зимнее время.

Правила въезда в Евросоюз

В странах ЕС действуют свои нормы. Без пошлин и налогов туда можно ввезти покупки на 430 евро при перелёте или морском путешествии и на 300 евро при поездке по суше, причём речь идёт именно о товарах, а не о деньгах. «Новые дорогие часы, смартфон или дизайнерская сумка могут потребовать декларирования и уплаты пошлин и налогов», — объясняет адвокат Сергей Жорин. Чеки на крупные покупки лучше держать под рукой. Вещи, которыми вы пользовались до поездки, оценивают по другим правилам.

Наличные: сколько можно вывезти

Сколько наличных можно вывезти и ввезти в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наличную иностранную валюту по общему правилу нельзя вывезти из России больше чем на 10 тысяч долларов в эквиваленте. С 29 сентября 2026 года действует и новый запрет: в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан нельзя вывозить больше миллиона рублей наличными. Исключения возможны только через определённые аэропорты и с банковскими документами, а сумму сверх лимита изымут. В Евросоюзе наличные декларируют начиная с 10 тысяч евро, причём разные валюты складываются.

При ввозе наличных в Россию ограничений по максимальной сумме нет, однако если она превышает эквивалент 10 тысяч долларов, необходимо подать таможенную декларацию, а при превышении 100 тысяч долларов — ещё и представить документы о происхождении денег. Даже законные деньги могут вызвать дополнительные вопросы, если путешественник неправильно указал сумму или не может объяснить их происхождение. Сергей Жорин Адвокат

Колбаса и сыр под запретом

Самая частая ошибка туристов связана с едой. При въезде в Евросоюз из России запрещено провозить мясные и молочные продукты, включая домашнюю колбасу, сало и сыр, даже для личного употребления. Исключения касаются лишь отдельных категорий вроде детского питания. Кстати, про упаковку: Life.ru выяснил, что скрывают слова «фермерский» и «деревенский» на этикетке. При возвращении в Россию правила мягче, хотя и здесь есть нюансы.

Без ветеринарного сертификата, при соблюдении установленных условий, разрешается ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но домашние мясные и молочные продукты могут не пропустить. Даже несколько бутылок вина, приобретённых за границей, старинная икона, доставшаяся по наследству, или домашние продукты могут стать причиной дополнительного таможенного контроля. Сергей Жорин Адвокат

Цветы и саженцы

Правила провоза растений через границу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Комнатное растение в подарок кажется безобидным, но на границе Евросоюза к нему относятся строго. Для ввоза орхидеи, кактуса или саженца из третьих стран обычно нужен фитосанитарный сертификат. Ввоз земли отдельно от растений из большинства третьих стран, включая Россию, запрещён. Так власти защищают местные сады и поля от вредителей и болезней. Без документов растение изымут прямо на контроле. Если хочется иметь в поездке любимый цветок, проще купить такой же в стране назначения.

Лекарства с рецептом

Строгие правила действуют для лекарств, в составе которых есть наркотические или психотропные вещества. К ним относятся и некоторые обезболивающие, снотворные и успокоительные. Для таких препаратов может потребоваться рецепт, медицинская справка и соблюдение законов страны назначения. Таблетки лучше везти в оригинальной упаковке с инструкцией. «Даже добросовестный путешественник рискует столкнуться с досмотром, изъятием вещей или штрафом», — отмечает эксперт.

Икра, иконы и антиквариат

Вывоз икры, икон и антиквариата из России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При выезде из России есть свои лимиты. Нельзя вывезти больше 250 граммов чёрной икры осетровых и больше 5 килограммов рыбы и ракообразных. Для старинных икон, картин и других культурных ценностей может понадобиться специальное разрешение и декларация. Самый известный досмотр в литературе, к слову, устроили лилипуты, которые вывернули карманы Гулливера. Life.ru перечитал роман и нашёл мрачные детали книги Свифта, которые мы не заметили в детстве.

Алкоголь и золото

При въезде в Россию совершеннолетний путешественник может беспошлинно ввезти до 3 литров алкоголя, с уплатой пошлины до 5 литров, а больше нельзя совсем. Несколько бутылок вина из винного тура могут превысить разрешённый объём. С 2026 года ужесточились правила и для драгоценных металлов: золотые слитки общим весом более 100 граммов можно вывезтитолько через четыре аэропорта и с заключением Пробирной палаты. На украшения для личного пользования распространяются общие нормы.

День таможенника напоминает простую вещь: правила на границе меняются, и знания пятилетней давности уже не спасают от проблем. Перед поездкой стоит заглянуть на сайт ФТС и в правила страны назначения, сохранить чеки на дорогие покупки и честно заполнить декларацию, если сумма или вес превышают нормы. А любимые блюда из поездки легко повторить на своей кухне: Life.ru собрал пять ресторанных блюд, которые дома выходят вкуснее и дешевле доставки.