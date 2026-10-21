Перевод часов 25 октября 2026: нужно ли переводить время в России и какие страны переходят на зимнее Оглавление Нужно ли переводить время в России Какие страны переходят на зимнее время Разница во времени с Москвой Изменится ли время авиарейсов? Почему смартфон меняет часы сам? Когда Россия перестала переводить время Частые вопросы о переводе часов Перевод часов 25 октября 2026 года: в России время не меняют, в Европе и Великобритании переходят на зимнее. Разница с Москвой, Турция и авиарейсы. Перевод часов 25 октября 2026 года: нужно ли менять время в России и где стрелки передвинут назад? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

25 октября многие страны переведут часы на зимнее время. Коснутся ли перемены России, почему даты перехода различаются и как не перепутать время вылета или важного звонка? Life.ru объясняет, где придётся переставить стрелки и что ещё проверить перед поездкой за границу.

Нужно ли переводить время в России

Будет ли перевод часов в России в 2026 году: какие правила действуют в Москве и остальных регионах? Фото © Life.ru.

25 октября 2026 года переводить часы в России не нужно. Сезонная смена времени в стране не проводится, что закреплено в статье 4 закона «Об исчислении времени». Привычный распорядок сохранится, переставлять стрелки настенных часов и менять время на телефоне перед сном не потребуется.

Это правило действует во всех регионах, включая Саратовскую, Волгоградскую, Ульяновскую и Самарскую области, а также Пермский край. Москва останется в часовом поясе UTC+3. Остальные регионы сохранят установленные для них часовые пояса, поэтому разница между российскими городами из-за европейского перевода часов не изменится.

Какие страны переходят на зимнее время

Переход на зимнее время 2026: какие страны переведут часы 25 октября и что важно знать россиянам? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

25 октября 2026 года в Германии, Франции, Италии и материковой части Испании часы переведут с 03:00 на 02:00. В Греции стрелки передвинут с 04:00 на 03:00, а в Великобритании — с 02:00 на 01:00. Во всех случаях указано местное время. В России переводить часы не нужно. Во всех регионах сохранится привычное время. Турция тоже не меняет стрелки и круглый год живёт в часовом поясе UTC+3, поэтому разницы с Москвой не будет. В США переход на зимнее время состоится позже, 1 ноября 2026 года. Однако сезонная смена времени действует не везде. На Гавайях и в большей части Аризоны часы не переводят.

Разница во времени с Москвой

Разница во времени с Москвой после 25 октября: сколько будет часов в Берлине, Париже, Риме и Лондоне? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До перехода на зимнее время Москва опережает Берлин, Париж и Рим на один час, а Лондон — на два. После перевода часов 25 октября 2026 года разница увеличится. В российской столице будет на два часа больше, чем в Берлине, Париже и Риме, и на три часа больше, чем в Лондоне. Время в Афинах до перевода часов совпадает с московским. После перехода на зимнее время Москва будет опережать греческую столицу на один час. Со Стамбулом разницы не будет ни до, ни после 25 октября. Москву и Нью-Йорк пока разделяют семь часов, российская столица впереди. После 25 октября эта разница сохранится, а 1 ноября, когда в Нью-Йорке переведут часы на зимнее время, увеличится до восьми часов.

Изменится ли время авиарейсов?

Перевод часов и авиарейсы: какое время указано в билетах и что проверить перед поездкой в Европу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Внутренние рейсы в России не сдвигаются из-за перевода часов. В международных билетах вылет и прилёт указаны по местному времени каждого аэропорта. Самостоятельно прибавлять или вычитать час не нужно. Например, время отправления из Стамбула нужно читать по стамбульским часам, а время прибытия в Париж по парижским. Разница между этими городами после европейского перехода увеличится, но самостоятельно исправлять время в билете не требуется. Актуальное расписание уточняйте у перевозчика, особенно если летите с пересадкой.

Перед вылетом откройте бронирование на сайте или в приложении авиакомпании и проверьте дату, время отправления и уведомления об изменениях. Особенно внимательно стоит сверить маршрут с пересадкой. Ориентируйтесь на местное время аэропорта, в котором находитесь, и уточняйте расписание у перевозчика.

Почему смартфон меняет часы сам?

Смартфон учитывает правила выбранного часового пояса и при соответствующих настройках автоматически корректирует местное время. Поэтому в стране, где действует сезонный перевод, часы на экране обычно меняются без участия владельца. В России исправно настроенный телефон 25 октября продолжит показывать привычное время. Перед поездкой в другую страну проверьте автоматическую установку даты, времени и часового пояса.

Когда Россия перестала переводить время

Когда в России отменили перевод часов: чем отличаются изменения времени, принятые в 2011 и 2014 годах? Фото © Magnific

Отказ от сезонного перевода и изменение постоянного времени произошли в разные годы. В 2011 году Россия перестала переводить часы дважды в год. После весеннего перехода страна осталась на летнем времени, а привычного осеннего возврата на час назад уже не было. 26 октября 2014 года большинство российских регионов перевели стрелки назад. Москва тогда перешла с UTC+4 на UTC+3. Это изменение постоянного времени не означало возвращения к ежегодному переводу часов весной и осенью.

Частые вопросы о переводе часов

Будет ли перевод часов в России в 2027 году? По действующему закону сезонный перевод не предусмотрен. Это относится и к 2027 году, пока правила не изменены.

По действующему закону сезонный перевод не предусмотрен. Это относится и к 2027 году, пока правила не изменены. Что будет со звонками в Европу? Если договорились созвониться по местному времени европейского города, после 25 октября проверьте, которому часу это соответствует в Москве.

Если договорились созвониться по местному времени европейского города, после 25 октября проверьте, которому часу это соответствует в Москве. Меняется ли время в Турции? Нет. Стамбул и Анталья живут в UTC+3 круглый год, как Москва.

Нет. Стамбул и Анталья живут в UTC+3 круглый год, как Москва. Почему Европа продолжает переводить часы? В ЕС действует прежняя система. Предложение отказаться от сезонного перевода обсуждается с 2018 года, но окончательное решение не принято.

В ЕС действует прежняя система. Предложение отказаться от сезонного перевода обсуждается с 2018 года, но окончательное решение не принято. Куда переводят стрелки осенью? На час назад. Весной, при переходе на летнее время, их переводят на час вперёд.

Давайте подытожим. 25 октября 2026 года переводить часы в России не нужно. А о том, как перевод времени влияет на сон и какое время сомнолог считает предпочтительным, зимнее или летнее, Life.ru рассказывал ранее.

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Авторы Софья Кузнецова