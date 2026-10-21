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Регион

Перевод часов 25 октября 2026: нужно ли переводить время в России и какие страны переходят на зимнее

Оглавление
Нужно ли переводить время в России
Какие страны переходят на зимнее время
Разница во времени с Москвой
Изменится ли время авиарейсов?
Почему смартфон меняет часы сам?
Когда Россия перестала переводить время
Частые вопросы о переводе часов

Перевод часов 25 октября 2026 года: в России время не меняют, в Европе и Великобритании переходят на зимнее. Разница с Москвой, Турция и авиарейсы.

Опубликовано 21 октября, 07:00
Перевод часов 25 октября 2026 года: нужно ли менять время в России и где стрелки передвинут назад? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Перевод часов 25 октября 2026 года: нужно ли менять время в России и где стрелки передвинут назад? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

25 октября многие страны переведут часы на зимнее время. Коснутся ли перемены России, почему даты перехода различаются и как не перепутать время вылета или важного звонка? Life.ru объясняет, где придётся переставить стрелки и что ещё проверить перед поездкой за границу.

Нужно ли переводить время в России

Будет ли перевод часов в России в 2026 году: какие правила действуют в Москве и остальных регионах? Фото © Life.ru.

Будет ли перевод часов в России в 2026 году: какие правила действуют в Москве и остальных регионах? Фото © Life.ru.

25 октября 2026 года переводить часы в России не нужно. Сезонная смена времени в стране не проводится, что закреплено в статье 4 закона «Об исчислении времени». Привычный распорядок сохранится, переставлять стрелки настенных часов и менять время на телефоне перед сном не потребуется.

Это правило действует во всех регионах, включая Саратовскую, Волгоградскую, Ульяновскую и Самарскую области, а также Пермский край. Москва останется в часовом поясе UTC+3. Остальные регионы сохранят установленные для них часовые пояса, поэтому разница между российскими городами из-за европейского перевода часов не изменится.

Какие страны переходят на зимнее время

Переход на зимнее время 2026: какие страны переведут часы 25 октября и что важно знать россиянам? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переход на зимнее время 2026: какие страны переведут часы 25 октября и что важно знать россиянам? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

25 октября 2026 года в Германии, Франции, Италии и материковой части Испании часы переведут с 03:00 на 02:00. В Греции стрелки передвинут с 04:00 на 03:00, а в Великобритании — с 02:00 на 01:00. Во всех случаях указано местное время. В России переводить часы не нужно. Во всех регионах сохранится привычное время. Турция тоже не меняет стрелки и круглый год живёт в часовом поясе UTC+3, поэтому разницы с Москвой не будет. В США переход на зимнее время состоится позже, 1 ноября 2026 года. Однако сезонная смена времени действует не везде. На Гавайях и в большей части Аризоны часы не переводят.

Разница во времени с Москвой

Разница во времени с Москвой после 25 октября: сколько будет часов в Берлине, Париже, Риме и Лондоне? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разница во времени с Москвой после 25 октября: сколько будет часов в Берлине, Париже, Риме и Лондоне? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До перехода на зимнее время Москва опережает Берлин, Париж и Рим на один час, а Лондон — на два. После перевода часов 25 октября 2026 года разница увеличится. В российской столице будет на два часа больше, чем в Берлине, Париже и Риме, и на три часа больше, чем в Лондоне. Время в Афинах до перевода часов совпадает с московским. После перехода на зимнее время Москва будет опережать греческую столицу на один час. Со Стамбулом разницы не будет ни до, ни после 25 октября. Москву и Нью-Йорк пока разделяют семь часов, российская столица впереди. После 25 октября эта разница сохранится, а 1 ноября, когда в Нью-Йорке переведут часы на зимнее время, увеличится до восьми часов.

Изменится ли время авиарейсов?

Перевод часов и авиарейсы: какое время указано в билетах и что проверить перед поездкой в Европу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Перевод часов и авиарейсы: какое время указано в билетах и что проверить перед поездкой в Европу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Внутренние рейсы в России не сдвигаются из-за перевода часов. В международных билетах вылет и прилёт указаны по местному времени каждого аэропорта. Самостоятельно прибавлять или вычитать час не нужно. Например, время отправления из Стамбула нужно читать по стамбульским часам, а время прибытия в Париж по парижским. Разница между этими городами после европейского перехода увеличится, но самостоятельно исправлять время в билете не требуется. Актуальное расписание уточняйте у перевозчика, особенно если летите с пересадкой.

Перед вылетом откройте бронирование на сайте или в приложении авиакомпании и проверьте дату, время отправления и уведомления об изменениях. Особенно внимательно стоит сверить маршрут с пересадкой. Ориентируйтесь на местное время аэропорта, в котором находитесь, и уточняйте расписание у перевозчика.

Почему смартфон меняет часы сам?

Смартфон учитывает правила выбранного часового пояса и при соответствующих настройках автоматически корректирует местное время. Поэтому в стране, где действует сезонный перевод, часы на экране обычно меняются без участия владельца. В России исправно настроенный телефон 25 октября продолжит показывать привычное время. Перед поездкой в другую страну проверьте автоматическую установку даты, времени и часового пояса.

Когда Россия перестала переводить время

Когда в России отменили перевод часов: чем отличаются изменения времени, принятые в 2011 и 2014 годах? Фото © Magnific

Когда в России отменили перевод часов: чем отличаются изменения времени, принятые в 2011 и 2014 годах? Фото © Magnific

Отказ от сезонного перевода и изменение постоянного времени произошли в разные годы. В 2011 году Россия перестала переводить часы дважды в год. После весеннего перехода страна осталась на летнем времени, а привычного осеннего возврата на час назад уже не было. 26 октября 2014 года большинство российских регионов перевели стрелки назад. Москва тогда перешла с UTC+4 на UTC+3. Это изменение постоянного времени не означало возвращения к ежегодному переводу часов весной и осенью.

Частые вопросы о переводе часов

  • Будет ли перевод часов в России в 2027 году? По действующему закону сезонный перевод не предусмотрен. Это относится и к 2027 году, пока правила не изменены.
  • Что будет со звонками в Европу? Если договорились созвониться по местному времени европейского города, после 25 октября проверьте, которому часу это соответствует в Москве.
  • Меняется ли время в Турции? Нет. Стамбул и Анталья живут в UTC+3 круглый год, как Москва.
  • Почему Европа продолжает переводить часы? В ЕС действует прежняя система. Предложение отказаться от сезонного перевода обсуждается с 2018 года, но окончательное решение не принято.
  • Куда переводят стрелки осенью? На час назад. Весной, при переходе на летнее время, их переводят на час вперёд.
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Давайте подытожим. 25 октября 2026 года переводить часы в России не нужно. А о том, как перевод времени влияет на сон и какое время сомнолог считает предпочтительным, зимнее или летнее, Life.ru рассказывал ранее.

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Авторы
Софья Кузнецова
Софья Кузнецова
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