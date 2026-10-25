Убийца из такси и соседка по коммуналке: кто стоит за знаменитыми злодеями советского кино

Во время просмотра фильма мы нередко задумываемся, смогли бы сами справиться с трудностями и ужасающими ситуациями, в которых оказываются герои. И хотя многие экранные истории выдуманы, у некоторых персонажей всё-таки есть реальные прототипы. От этого смотреть знакомые сцены становится ещё тревожнее. Life.ru рассказывает, с кого списали самых жутких злодеев советского кино и какие настоящие истории скрываются за их образами.

Николай Кротов из «Противостояния»: убийца под чужим именем

Николай Кротов из фильма «Противостояние» 1985 года. Как убийство старателя в Магадане стало основой истории кинозлодея? Фото © кадр из сериала «Противостояние», режиссёр Семён Аранович, сценарист Юлиан Семенов

В телефильме «Противостояние» 1985 года Андрей Болтнев сыграл Николая Кротова, который годами убивал людей и живёт под именем одной из своих жертв. На первый взгляд, мужчина, работающий таксистом, почти не привлекает к себе внимания. Однако именно на это и рассчитывал преступник.

Самое пугающее, что у истории есть документальная основа. В 1960-е годы в Магадане таксист по фамилии Гацко убил старателя Мельчакова и похитил его аккредитив на крупную сумму. В деле фигурировала сообщница Надежда Петрова. Некоторые обстоятельства и фамилии Юлиан Семёнов использовал в романе, который затем экранизировал Семён Аранович.

Горбатый из «Места встречи изменить нельзя»: реальная банда

Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя»: что связывает «Чёрную кошку» с настоящей бандой Ивана Митина? Фото © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер

Карп по прозвищу Горбатый в исполнении Армена Джигарханяна стал известен благодаря фильму «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, снятому в 1979 году. Горбатый распоряжается чужими жизнями так, словно они принадлежат именно ему. Одним из реальных источников этой истории стала банда «Чёрная кошка» Ивана Митина, действовавшая в Москве и Подмосковье в 1950–1953 годах. Её участники совсем не соответствовали привычному представлению об опасных уголовниках.

Среди них были рабочие оборонных предприятий, передовики производства и спортсмены. Сам Митин был представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Днём эти люди работали и тренировались, а затем выходили на вооружённые налёты. За три года банда совершила 28 разбойных нападений и убила 11 человек. Преступники нападали на магазины, сберкассы и другие учреждения, открывали огонь при сопротивлении. Например, 11 марта 1951 года во время налёта на ресторан «Голубой Дунай» погиб милиционер Михаил Бирюков, который отдыхал там с женой и попытался остановить грабителей. Ещё одной жертвой стал посетитель заведения. Митина задержали 14 февраля 1953 года, впоследствии его приговорили к расстрелу.

Конечно, называть Горбатого точной копией Митина было бы неправильно. Сам Митин внешностью и биографией отличался от Горбатого в исполнении Джигарханяна. Реальная история дала материал для романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», по которому сняли фильм, но внешность, характер и биография Карпа принадлежат художественному произведению.

Профессор Мориарти: преступник с репутацией гения

Профессор Мориарти в советском кино: почему преступника Адама Уорта считают одним из прообразов злодея? Фото © кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка», режиссёр Игорь Масленников, сценарист Владимир Валуцкий

В советском телефильме 1980 года профессора Мориарти сыграл Виктор Евграфов, а озвучил Олег Даль. Это противник, который способен добраться до Холмса, даже когда самого профессора нет рядом. Деньги, связи и чужие руки делают его опаснее обычного налётчика. А встреча у Рейхенбахского водопада превращает интеллектуальную дуэль в схватку за жизнь.

Одним из главных реальных прообразов Мориарти называют Адама Уорта, известного также как Адам Ворт. Он организовывал крупные кражи и руководил преступной сетью. Среди самых знаменитых его преступлений было похищение в 1876 году портрета герцогини Девонширской кисти Томаса Гейнсборо. Связь Уорта с образом профессора рассматривают исследователи творчества Конан Дойла. При этом литературная биография Мориарти существенно отличается от жизни предполагаемого прообраза.

Баба-яга из коммуналки

Баба-яга Георгия Милляра: как соседка по коммуналке и пожилая гречанка помогли создать образ злой ведьмы? Фото © кадр из фильма «Василиса Прекрасная», режисёр Александр Роу, сценаристы О. Нечаева, Владимир Швейцер, Галина Владычина

В «Василисе Прекрасной» 1939 года, а позднее в «Морозко» 1964 года Георгий Милляр создал Бабу-ягу, которую трудно спутать с любой другой. Она могла быть смешной, жаловаться и хитрить, но ребёнку вполне хватало одного её появления, чтобы придвинуться ближе к взрослым. По воспоминаниям артиста, подсказки для образа он нашёл сразу у двух женщин. В Ялте Милляр увидел пожилую гречанку, которая пасла коз. Ему запомнились её сгорбленная фигура, нос и взгляд. Другим источником стала соседка по коммунальной квартире. От неё актёр взял склочность и стремление ссорить окружающих. Кстати, вы знали, что на осень 2026 года запланированы аж три долгожданные детские премьеры? Недавно Life.ru сравнил три новых фильма по русским сказкам и рассказал о датах выхода и актёрских составах каждого!

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