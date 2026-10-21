Спартаку Мишулину исполнилось бы 100 лет: как актёр стал Карлсоном для целого поколения Оглавление Спартак Мишулин в молодости: вместо актёрской школы попал в артиллерийскую Как Спартак Мишулин стал Карлсоном «Тринадцать стульев» и кабачок Фильмы и роли Спартака Мишулина. От Саида до вождя команчей Спартак Мишулин в «Ералаше» Театр сатиры и роли Спартака Мишулина Какие награды получил Спартак Мишулин? Жена и дочь Спартака Мишулина Когда умер Спартак Мишулин и где он похоронен? Частые вопросы о Спартаке Мишулине Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года в Москве. Карлсон, «Тринадцать стульев», «Ералаш», роли в кино и театре «Сатира» и его путь в искусстве. Спартаку Мишулину — 100 лет: биография, знаменитые роли, семья и непростая судьба любимого Карлсона СССР. Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Его узнавали по одному взгляду, ждали у телевизоров и встречали детским хохотом. А в его собственной жизни хватало историй, в которых было не до смеха. 22 октября Спартаку Мишулину исполнилось бы 100 лет. Life.ru вспоминает актёра, который умел возвращать людям детство.

Спартак Мишулин в молодости: вместо актёрской школы попал в артиллерийскую

Спартак Мишулин в молодости: почему будущий Карлсон попал в артиллерийскую школу и за что был осуждён. Фото © YouTube / Советский юмор

Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года в Москве. О сцене он мечтал с детства, а в 1941 году (в иных источниках в 1942) поступил в артиллерийскую спецшколу в Анжеро-Судженске. Именно этот год указан в биографии актёра на сайте музея Тверского театра драмы. В интервью «Аргументам и фактам» в 2004 году Мишулин объяснял случившееся почти анекдотической ошибкой. Объявление о наборе в артспецшколу он понял как приглашение в артистическую специальную школу. Что за сокращением скрывается совсем другая профессия, выяснилось позднее.

Даже там он организовывал самодеятельность. По воспоминаниям самого Мишулина, сначала он стащил лампы для освещения сцены, затем попался на краже библиотечной книги. Нашлись и портреты Сталина, на обороте которых подросток писал свой роман, потому что не хватало бумаги. Первый приговор датирован 16 февраля 1942 года. Эту дату газета «Кузбасс» приводит со ссылкой на архивные документы. Мишулину назначили полтора года лишения свободы. Сам актёр позднее рассказывал, что получил ещё полтора года за попытку вывезти зерно для голодных заключённых.

После освобождения, в середине 1940-х годов, он руководил самодеятельностью в Калининской области. Попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной, а в 1947 году Мишулин начал учиться в студии при Калининском драматическом театре. Обучение продолжалось до 1950 года. В 1956-м актёр перешёл в Омский драматический театр, а в 1958-м вернулся в Калинин. Прежде чем его узнала вся страна, он успел получить сценический опыт вдали от московских подмостков.

Как Спартак Мишулин стал Карлсоном

Спартак Мишулин в роли Карлсона: как спектакль Театра сатиры 1968 года полюбился и детям, и взрослым? Фото © Кадр из фильма «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», режиссеры Маргарита Микаэлян, Валентин Плучек, сценаристы Маргарита Микаэлян, Валентин Плучек, Софья Прокофьева и др.

Премьера спектакля «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» в Театре сатиры состоялась 3 марта 1968 года. Постановку создала Маргарита Микаэлян, а инсценировку написала Софья Прокофьева. Мишулин стал исполнителем роли Карлсона и участвовал в работе над спектаклем как режиссёр. Эта постановка до сих пор входит в репертуар театра.

Больше 35 лет он выходил на сцену с накладным животом и пропеллером за спиной. За лёгкостью сказочного полёта скрывалась вполне ощутимая физическая работа. Нужно было двигаться в костюме, выдерживать грим и сценический свет, подниматься на тросах. На мемориальной странице актёра Театр сатиры отдельно вспоминает, что он продолжал всё это делать, уже будучи народным артистом.

Карлсон Мишулина мог хвастаться, требовать угощения и устраивать беспорядок, но рядом с Малышом становился тем самым другом, которого ребёнку так не хватало. Взрослый артист играл детскую непосредственность без снисхождения к маленькому зрителю. Поэтому спектакль было интересно смотреть всей семьёй. Увидеть его работу можно и сегодня. Сохранился телевизионный фильм-спектакль 1971 года со Спартаком Мишулиным, Татьяной Пельтцер и Андреем Мироновым. Именно эту запись имеют в виду, когда вспоминают экранного Карлсона в его исполнении.

«Тринадцать стульев» и кабачок

Спартак Мишулин в «Кабачке. 13 стульев»: как пан Директор стал любимым героем советского телевидения? Фото © Кадр из сериала «Кабачок «13 стульев»», режиссеры Спартак Мишулин, Георгий Зелинский, Надежда Марусалова и др., сценаристы Рустем Губайдулин, Анатолий Корешков, Алла Радзинская

Для телевизионной аудитории Мишулин стал своим человеком ещё до знакомства с его Саидом. С 1966 по 1980 год выходил «Кабачок.13 стульев», где актёр играл пана Директора. Действие происходило в польском кафе, завсегдатаи которого встречались, спорили, попадали в нелепые ситуации и слушали музыку.

Среди участников были Ольга Аросева, Михаил Державин, Зиновий Высоковский, Наталья Селезнёва и другие артисты Театра сатиры. Зрители узнавали постоянных персонажей и ждали новой встречи с ними. Герой Мишулина был самодовольным начальником, уверенным в собственной значительности, а комизм рождался из того, как легко эта уверенность сталкивалась с реальностью.

Программа привлекала и зарубежными песнями, и нарядами героинь. По воспоминаниям, собранным Первым каналом, зрительницы даже зарисовывали фасоны у телевизора. Так пан Директор вошёл в передачу, за которой следили далеко не только ради анекдотов.

Фильмы и роли Спартака Мишулина. От Саида до вождя команчей

Фильмы Спартака Мишулина: Саид, вождь команчей и другие знаменитые роли, которые зрители помнят до сих пор. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В «Белом солнце пустыни» Владимира Мотыля Мишулин сыграл Саида. Картина была создана в 1969 году, а в широкий прокат вышла в марте 1970-го. После разговорчивого пана Директора актёр предстал перед зрителями человеком, который редко объясняется и предпочитает действовать. Сухов спасает Саида, закопанного в песок, а тот позднее приходит ему на помощь. Мишулин обходится скупыми репликами и сдержанными жестами.

В «Мастере и Маргарите» Юрия Кары Мишулин сыграл директора ресторана Арчибальда Арчибальдовича, и у фильма необычная экранная судьба. Картина датируется 1994 годом, а в широкий российский прокат вышла только 7 апреля 2011-го. Между созданием фильма и встречей со зрителями прошло 17 лет. Мишулин до этой премьеры не дожил, хотя и продолжал сниматься и в последние годы жизни. Среди его поздних работ — фильм Василия Панина «На реке Девице», вышедший в 2006 году, уже после смерти артиста.

Спартак Мишулин в «Ералаше»

Спартак Мишулин в «Ералаше»: история сценки в лифте «Почему мы так говорим?» из первого выпуска 1974 года. Фото © YouTube / Киножурнал Ералаш

Порой зрители помнят сцену гораздо лучше её названия. Так произошло с сюжетом «Почему мы так говорим?» из первого выпуска «Ералаша» 1974 года. Мальчик едет в лифте с соседом и пересказывает ему историю на подростковом жаргоне. Взрослый, которого играет Мишулин, сначала пытается разобраться в словечках собеседника, а затем отвечает ему в той же манере, переложив на этот язык гоголевское описание Днепра. Сценарий написал Лион Измайлов, режиссёром стал Валерий Кремнёв.

Ещё одна работа актёра в киножурнале — «Злодей, добряк и... тот, кто живёт на крыше» из выпуска № 24, 1980 года. В этой истории с проделками, ловушками и наказанием обидчика появляется и Карлсон. В маленьких историях Мишулину хватало нескольких минут, чтобы показать характер и довести смешную ситуацию до развязки. А для многих юных артистов эти же съёмки становились началом профессии. О том, какие будущие звёзды появлялись в «Ералаше», Life.ru рассказывал отдельно.

Театр сатиры и роли Спартака Мишулина

Спартак Мишулин в Театре сатиры: Остап Бендер, Скапен и другие роли актёра за 45 лет работы на сцене. Фото © РИА Новости / Мирослав Муразов

В 1960 году после московских гастролей Калининского театра Мишулина пригласили сразу в несколько столичных трупп. Он выбрал Театр сатиры и работал там до своей смерти в 2005 году. Уже в 1962-м сыграл Скапена в «Проделках Скапена» Мольера и Остапа Бендера в постановке по «Двенадцати стульям» и «Золотому телёнку» Ильфа и Петрова.

В 1967 году в его репертуаре появились Жув и Филька-анархист в «Интервенции». В 1971-м он сыграл Короля в «Обыкновенном чуде», в 1972-м — Повара в «Мамаше Кураж и её детях», в 1980-м — Пичема в «Трёхгрошовой опере», в 1992-м — Хлынова в «Горячем сердце». Эти роли позволяют увидеть, насколько разнообразной была его работа на сцене. В 1998 году Мишулин появился в заглавной роли в спектакле «Журден» по «Мещанину во дворянстве». Эта работа относилась уже к сотрудничеству с Московским Новым драматическим театром.

Какие награды получил Спартак Мишулин?

Награды Спартака Мишулина: звание народного артиста РСФСР, Государственная премия, ордена Почёта и Дружбы. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

В 1981 году Мишулину присвоили звание народного артиста РСФСР. В 1996-м он был награждён орденом Почёта, в 2002-м — орденом Дружбы. Отдельное признание принесло «Белое солнце пустыни». Вместе с другими создателями и исполнителями главных ролей Мишулин стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства за 1997 год. Указ о её присуждении вышел 6 июня 1998 года. Отсюда два года, которые можно встретить в справках о награде.

Жена и дочь Спартака Мишулина

Семья Спартака Мишулина: знакомство с женой Валентиной в 1969 году и рождение дочери Карины в 1979-м. Фото © YouTube / Советский юмор

Со своей будущей женой Валентиной Константиновной актёр познакомился в декабре 1969 года. Эту дату их дочь Карина приводит в книге «Спартак Мишулин. Правда под запретом», вышедшей в 2021 году. Валентина работала монтажёром программы «Время», а знакомство произошло благодаря телевидению. 22 ноября 1979 года у супругов родилась дочь Карина. Спартаку Васильевичу тогда было 53 года. Дочь тоже выбрала актёрскую профессию и в 2000 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина.

Когда умер Спартак Мишулин и где он похоронен?

Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года: где похоронен актёр и как зрители хранят память о его ролях. Фото © Wikipedia / Glavkom_NN

Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года в Москве, в возрасте 78 лет. Артист похоронен на Ваганьковском кладбище. Но его творчество продолжает жить. Мишулин подарил нам Карлсона, Саида, пана Директора и других любимых героев, с которыми выросло не одно поколение. Мы по-прежнему пересматриваем фильмы и телеспектакли с его участием, показываем их детям и ненадолго сами возвращаемся в детство.

Частые вопросы о Спартаке Мишулине

Когда родился Спартак Мишулин? 22 октября 1926 года в Москве. В 2026 году исполняется 100 лет со дня его рождения.

22 октября 1926 года в Москве. В 2026 году исполняется 100 лет со дня его рождения. Когда умер Спартак Мишулин? 17 июля 2005 года, в возрасте 78 лет.

17 июля 2005 года, в возрасте 78 лет. Где похоронен Спартак Мишулин? На Ваганьковском кладбище в Москве.

На Ваганьковском кладбище в Москве. Играл ли Спартак Мишулин Карлсона в кино? Он сыграл Карлсона в телевизионном фильме-спектакле «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 1971 года, основанном на постановке Театра сатиры.

А какие истории запомнились вам? Полёты Карлсона, появления Саида или сценки из «Ералаша»? Если захотелось снова включить знакомую заставку, почитайте, как сложились судьбы актёров, которых открыл Борис Грачевский.

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Авторы Софья Кузнецова