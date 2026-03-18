«Мажор», «Тату» и разбитые сердца: Что стало со звёздами «Ералаша», которых зажёг Грачевский 18 марта 1949 года родился основатель любимого многими детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. О том, как сложилась судьба юных актёров, которые благодаря «Ералашу» получили старт в карьере, — в материале Life.ru. 17 марта, 22:15

Юлия Волкова: Как девочка из «Ералаша» попала в «Тату»

Певица Юлия Волкова начинала карьеру в «Ералаше», где снялась в выпусках «Выручи меня» и «Манекен». После детского киножурнала у девушки пошёл взлёт карьеры, и в 1999 году 14-летняя Юлия стала участницей музыкальной группы «Тату», популярность дуэту принесли хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

Юля Волкова после «Ералаша» стала поп-звездой и родила в 19 лет. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2003 году группа представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где дуэт занял третье место, что стало настоящим успехом, который вывел творчество «Тату» на международный уровень, а дебютный альбом дуэта получил статус «золотого диска» в Германии, Франции, Испании, Англии и ряде других стран. В Японии «Тату» побила рекорд продаж, обойдя прежних лидеров — Майкла Джексона и Мадонну.

Во второй половине 2000-х популярность «Тату» постепенно начала спадать. Этот фактор, а также конфликты внутри коллектива привели к распаду группы в 2009 году. С этого момента Волкова начала сольную карьеру. В 2012 году на отборочном туре Евровидения артистка в дуэте с Димой Биланом заняла второе место. В конце 2012 года Юлия и Лена Катина решили воссоздать группу и в 2013-м дали первый после воссоединения концерт в Киеве. Спустя год они выступили на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Личная жизнь певицы также нередко привлекала внимание общественности. В 2004 году 19-летняя Юлия родила дочь Вику. В 2006 году пресса писала о якобы готовящейся свадьбе Волковой с певцом Владом Топаловым, но её избранником стал сын бизнесмена Парвиз Ясинов. В этом браке у пары родился сын Самир.

В 2025 году Волкова, спустя восемь лет перерыва, выпустила свой новый сингл — «История о новом». Сейчас певице 41 год.

Анна Цуканова-Котт: От «Норд-Оста» до «Мажора»

Анну Цуканову-Котт поклонники «Ералаша» видели достаточно часто: она снялась в 17 выпусках киножурнала. Среди них — «Рука судьбы», «Между нами девочками», «Плохая примета», «Никто, кроме меня», «Праздничный салат».

Помимо съёмок в киножурнале «Ералаш» в детстве Анна участвовала в постановке мюзикла «Норд-Ост». Она выходила на сцену Театра на Дубровке, где исполняла роль юной Екатерины Татариновой. В 2003 году актриса получила одну из центральных ролей в приключенческой картине для детей «Тайна Голубой долины», где её партнёрами по площадке стали Александр Дедюшко и Анна Ардова.

Анна Цуканова-Котт после «Ералаша» продолжила кинокарьеру. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 1997 году в школу, где училась Анна, пришёл режиссёр Владимир Котт, известный по фильмам «Муха» и «На дне». Он подбирал девочку для студенческой работы своего брата-близнеца Александра, который обучался во ВГИКе. В результате Цуканова снялась в короткометражном фильме «Путешествие». Картина была снята одним кадром по заказу французского телеканала ARTE. Спустя десять лет Александр Котт станет гражданским мужем Анны.

В 2005 году Анна окончила школу экстерном и поступила в Театральное училище имени Щукина. После выпуска Анна снялась в большом количестве телевизионных проектов, но наибольшую популярность ей принесла роль Екатерины Поляковой в ситкоме «Восьмидесятые». Режиссёром сериала выступил Фёдор Стуков, который, как и сама актриса, в детстве снимался в «Ералаше».

Также Анна принимала участие в съёмках фильмов и сериалов «Брестская крепость», «Каменская», «Мажор» и «Адмирал». Ожидается, что в текущем году выйдет пятая часть фильма «Мажор», в которой снялась Цуканова-Котт.

Известно, что с 2007 года Анна жила гражданским браком с Александром Коттом, который старше её на 16 лет. Официальный союз пара оформила лишь в 2019-м, когда у них было двое детей. Но 2016 году в прессе появилась информация о том, что Цуканова встречается с гендиректором «Главкино» Ильёй Бачуриным. В 2019 году супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская рассказала, что причиной их развода послужил роман Епифанцева с Цукановой-Котт. Но эпатажный актёр отрицал эти слухи.

В апреле 2023 года Анна в соцсетях сообщила, что уже в течение двух лет состоит в отношениях с педагогом по имени Константин. А в начале 2025-го рассказала о разводе с супругом, который, по её словам, произошёл год назад.

В августе прошлого года Цуканова-Котт вышла замуж за композитора Михаила Врубеля. Сейчас артистке 36 лет.

Анастасия Сиваева: Как «папина дочка» исчезла с экранов

Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk, © РИА Новости / Максим Блинов

В «Ералаше» Анастасия Сиваева снялась в трёх выпусках — «Соперницы», «Верну любимого» и «Проверка на прочность». В этот же период она играла эпизодические роли в фильмах и сериалах. Настоящим успехом артистки стало участие в сериале «Папины дочки», где она сыграла Дашу Васнецову. Участие в ситкоме стало пиком популярности девушки.

После «Папиных дочек» Сиваева снялась лишь в трёх картинах, играя эпизодические роли, а в 2015 году и вовсе пропала из публичной сферы. Причиной тому стал брак с нефтяником Дмитрием Приваркиным. Актриса решила посвятить всю себя супругу и сыну, родившемуся в браке.

Спустя девять лет Сиваеву пригласили сняться в обновлённой версии «Папиных дочек», где она вновь сыграла Дарью Васнецову. Возможно, такие перемены связаны с разводом актрисы, который состоялся в начале прошлого года. После этого Сиваева также снялась в фильме «Папины дочки. Мама вернулась». Актрисе сейчас 34 года.

Кирилл Емельянов: «Сволочи», «Кадетство» и позиция по СВО

Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk, © ТАСС / Смагин Алексей

Для Кирилла Емельянова «Ералаш» стал отправной точкой в кинокарьере. Участие лишь в четырёх выпусках киножурнала позволило юноше понять, что он хочет связать свою жизнь с кино. В 15-летнем возрасте он снялся в фильме «Сволочи», где его коллегами по съёмочной площадке стали другие выходцы из «Ералаша» — Александр Головин и Велимир Русаков.

Затем вместе с Головиным Емельянов снялся в сериале «Кадетство», где актёру вновь досталась отрицательная роль. Благодаря специфичной внешности и убедительной игре герой Емельянова казался живым и настоящим. Также артиста можно увидеть в «Кремлёвских курсантах», «Глухаре», «Мальчиках с Востока». Заключительной ролью актёра стала игра в картине «Чемодан Мосолова».

После начала специальной военной операции Емельянов поддержал действия российских Вооружённых сил, за что в том же году был внесён в санкционный список Украины.

О личной жизни Кирилла мало что известно, поскольку он ведёт достаточно закрытый образ жизни. Известно, что с 2010-го по 2016 год он состоял в браке с актрисой Екатериной Директоренко, у пары родилось двое детей.

Велимир Русаков: Из «Сволочей» в рок-музыканты

Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk, © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Велимир Русаков с детства мечтал стать музыкантом, но его отец-режиссёр настаивал на актёрстве — и мальчик дебютировал в кино уже в возрасте четырёх лет, снявшись в фильме отца «Пустельга». «Я пошёл в эту профессию по той причине, что был чуть более артистичным, чем другие. По крайней мере, так казалось моим родителям. Я хотел быть рок-звездой, а института рок-звёзд пока не существует», — рассказывал Русаков в одном из интервью.

В 2001 году Велимир вновь сыграл в фильме своего отца — в картине «Повелитель луж». В это же время снимался в «Ералаше», что сделало юного артиста более узнаваемым. После этого его пригласили сыграть одну из главных ролей в фильме «Сволочи». В дальнейшем Русаков продолжил сниматься в кино, но преимущественно в эпизодах или играя второстепенных персонажей. Яркой работой стала роль юного императора Петра Второго в документальной драме «Романовы» 2013 года.

Параллельно с этим Русаков активно занимается музыкой. Он основал группу «Тёплые дни», с которой участвовал во многих рок-фестивалях страны.

Заключительной работой в кино стала картина «Год рождения», вышедшая в 2023 году. После этого Русаков решил сосредоточиться на любимом деле — музыке.

Велимир Русаков ведёт достаточно закрытый образ жизни. Известно лишь, что 37-летний артист до сих пор не женат, детей у него также нет.

Авторы Альмир Хабибуллин